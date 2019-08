Sono ripartite ufficialmente le registrazioni di Uomini e donne. Questo pomeriggio, presso gli studi romani della trasmissione di Maria De Filippi, sono iniziate le riprese della nuova stagione, e in particolare della prima puntata del trono classico.

Una registrazione molto attesa dal pubblico, durante la quale sono stati svelati i nomi degli altri due tronisti che parteciperanno al programma quest'anno. Trattasi di due ex tentatori che quest'estate hanno fatto parte del cast di Temptation Island: Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Riparte Uomini e Donne: oggi 29 agosto la prima registrazione con i nuovi tronisti

Sull'ambito trono di Uomini e Donne quest'anno troveremo Giulio Raselli, il tentatore che ha fatto perdere la testa non solo alle fidanzate che hanno preso parte al reality show, ma anche alle numerose telespettatrici che da casa hanno seguito la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. E così sono stati confermati i rumors che circolavano già da svariati giorni e che vedevano proprio il 29enne piemontese ormai prossimo al suo approdo al dating show di Canale 5.

Sempre dal mondo di Temptation Island giunge il secondo tronista. Stiamo parlando di Alessandro Zarino, il ragazzo super-palestrato che durante le sei puntate del programma estivo ha stretto un bel rapporto con Jessica.

Ai due tronisti uomini che sono stati presentati nel corso della registrazione di oggi, si sono aggiunte anche le due donne, le cui identità erano già state svelate nei giorni scorsi attraverso dei post pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook della trasmissione di Canale 5.

Si tratta di Sara Tozzi, anche lei ex tentatrice, e di Giulia Quattrociocche, completamente estranea al mondo dello spettacolo e della televisione.

Sono questi, quindi, i nuovi quattro volti di U&D che dal 9 settembre animeranno i pomeriggi del pubblico di Canale 5. L'appuntamento resta confermato a partire dalle ore 14:45 circa.

Anche le coppie di Temptation Island alla prima registrazione di U&D

Sempre durante la prima registrazione di Uomini e Donne di oggi pomeriggio c'è stato spazio anche per l'arrivo in studio di alcune delle coppie che hanno preso parte all'ultima stagione di Temptation Island.

Proprio come si è verificato negli anni precedenti, gli ex concorrenti approderanno a poco a poco nella trasmissione di Maria De Filippi per svelare al pubblico cos'è successo a distanza di qualche mese dalla fine delle riprese del reality show.

Insomma, un primo appuntamento che si preannuncia già interessante per tutti gli appassionati del reality che, da metà settembre, tornerà su Canale 5 con la versione Vip.