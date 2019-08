Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi mai confermate, gli account ufficiali di Uomini e donne hanno diffuso il volto e il nome della prima tronista della stagione 2019-20. A sorpresa, non si tratta di una persona conosciuta agli appassionati del programma. La fortunata, che avrà la possibilità di cercare l'anima gemella nel dating show condotto da Maria De Filippi, è romana e si chiama Giulia.

Non è giovanissima, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno con Angela Nasti, e fin dal suo video di presentazione ha dato l'impressione di essere una persona pulita, non solo interessata alla popolarità. Per tale ragione, i primi commenti degli appassionati sembrano essere positivi.

Giulia è la prima tronista di Uomini e donne

Manca poco alla prima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che dovrebbe essere effettuata a fine agosto o inizio settembre.

A conferma di come i tempi siano ormai maturi, gli account ufficiali della trasmissione di Canale 5 hanno diffuso il nome della prima tronista: si tratta di Giulia, ha 27 anni e viene da Roma. Fin dalle prime battute, ha sottolineato come il suo obiettivo per il futuro non abbia nulla a che vedere con la popolarità o l'entrata nel mondo dello spettacolo. Ecco le sue parole: "Da grande vorrei fare un lavoro onesto, che mi faccia stare tranquilla e faccia stare tranquilla mia mamma.

Spero che sia un lavoro legato alla mia facoltà. Vorrei prendere la seconda laurea in scienze politiche e andare all'estero". In passato, infatti, la neo-tronista ha già avuto l'opportunità di trasferirsi in Cina per realizzare il suo sogno ma non se l'è sentita di lasciare la mamma alla quale è molto legata.

La nuova tronista e gli uomini: 'Sono sempre in guardia'

Nel suo video di presentazione diffuso nelle pagine ufficiali di Uomini e donne, Giulia ha confermato di essere una persona matura, pronta ad impegnarsi e a creare una famiglia.

Guai, però, a credere che si fidi facilmente degli uomini. Al contrario, la giovane romana ha rivelato di essere sempre in guardia e di non riuscire a fidarsi facilmente delle altre persone. In passato non ha mai tradito ma non esclude di essere stata tradita durante le precedenti relazioni. Per tale motivo, fatica a perdonare quando viene delusa. In merito alla persona che va cercando, Giulia ha ammesso di non sopportare le persone narcisiste.

I corteggiatori troppo interessati ad apparire in televisione potrebbero, quindi, avere filo da torcere con lei. Il nome della prima tronista di questa edizione ha stupito positivamente gli appassionati del programma che speravano di non assistere al percorso dei soliti volti noti. Al fianco di Giulia potrebbe, però, sedersi un ex corteggiatore conosciuto anche per la sua partecipazione a Temptation Island ovvero Giulio Raselli.