Un Posto al sole, la soap ambientata a Posillipo, lo splendido quartiere di Napoli, ha iniziato la sua nuova stagione e promette molte altre sorprese agli affezionati telespettatori. Le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 settembre vedranno come protagonista Alex e la sua difficile storia.

Il ritorno di Elena a Napoli

Elena e Alice torneranno a Napoli e Marina ne sarà entusiasta, ma la felicità dell'imprenditrice durerà poco: improvvisamente riceverà una notizia che la ferirà molto.

Sua figlia, infatti, le comunicherà l'intenzione di trasferirsi a Londra con la nipote. La difficile decisione dovrà, in seguito, essere comunicata anche ad Andrea. Quest'ultimo, intanto, sarà molto coinvolto da Mia e le starà vicino.

Alex, nel frattempo, sembrerà sul punto di ricevere una delusione da parte di Vittorio. Il ragazzo, infatti, verrà informato dal suo migliore amico Patrizio del fatto che la sua relazione è in pericolo.

Anita sarà pronta a confessare ad Alex tutta la verità sulla sua storia con Del Bue e, appena venuto a conoscenza delle sue intenzioni, il ragazzo si precipiterà al Vulcano per tentare di fermarla. La giovane grafica, intanto, sarà alle prese con i suoi problemi famigliari: sua madre le farà finalmente la tanto attesa telefonata in cui si sfogherà, inconsapevole che Mia starà ascoltando tutto. Nel corso della settimana, arriverà una buona notizia per Alex: il suo lavoro potrebbe avere una svolta allo studio grafico e anche Mia avrà intenzione di sorprenderla.

La bambina, infatti, non si farà trovare per un po' e la sorella, aiutata da Franco e Vittorio si metterà sulle sue tracce: alla fine riusciranno a trovarla, ma non sarà facile. Mia verrà accolta alla terrazza e ormai, si sentirà parte della famiglia: sarà coccolata e benvoluta da tutti gli abitanti.

Ancora difficoltà tra Filippo e Serena

La settimana non inizierà benissimo per Serena e Filippo. La coppia sarà in crisi a causa della loro discussione e la donna, per tentare di rimediare, riproporrà al giovane Ferri il progetto di bed and breakfast, ma questo non farà altro che peggiorare la loro situazione.

Raffaele e Ornella si concentreranno su Diego e saranno sempre più convinti di prendersi cura di lui, per farlo uscire dal brutto periodo che lo ha colpito da quando Beatrice lo ha lasciato. Il portiere penserà a un'idea per trovare un nuovo lavoro a suo figlio: Diego accetterà la proposta che riceverà, con grande soddisfazione di suo padre. Renato, nel frattempo, sarà sempre più convinto a riprendere una forma fisica e si sottoporrà a un duro allenamento che finirà con un infortunio.

Beatrice, intanto, con molta probabilità tornerà a lavorare allo studio Navarra. Niko e Susanna, infatti, saranno convinti a riprenderla nella loro squadra.