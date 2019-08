L'episodio che ha visto Alberto Palladini costringere Clara ad 'intrattenere' un suo amico per ottenere la chiusura di un contratto è stato uno dei più controversi dell'intera stagione di Un posto al sole, ma a quanto pare questa torbida vicenda non è ancora terminata. In quest'ultima settimana, prima della pausa estiva, si tornerà a parlare di questa coppia e Alberto riuscirà nuovamente a ferire e umiliare profondamente la ragazza.

Inoltre sembra che quello attuale, sia un periodo propizio per Alberto, l'uomo riuscirà infatti a scoprire per puro caso, che l'anziano giardiniere di villa Giordano è in realtà il padre di Marina. Ovviamente l'avvocato Palladini non si farà scappare questa occasione e cercherà di ottenere più vantaggi possibili dalla sua scoperta. Di seguito le anticipazioni degli episodi dell'ultima settimana prima della pausa di un posto al sole, relativi a questa torbida vicenda.

Alberto ferisce Clara

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, si è potuto notare quanto Clara (Imma Pirone) risulti essere sinceramente innamorata di Alberto (Maurizio Aiello). La ragazza è stata letteralmente plagiata da quest'ultimo e ha fatto di tutto pur di poterlo accontentare, mentre l'uomo, senza contraccambiare tale sentimento, ha sfruttato biecamente tale situazione a suo favore per raggiungere i suoi scopi.

A quanto pare nei prossimi episodi Clara verrà nuovamente umiliata da Alberto, non sono chiare le dinamiche di quanto accadrà, ma a causa di un fraintendimento Alberto ferirà profondamente i sentimenti della povera ragazza.

Alberto scopre l'identità di Arturo

In questo periodo pare che ad Alberto vada tutto sorprendentemente bene, sembra che ogni evento lo stia favorendo e che lui non si faccia scrupoli a manipolare persone e situazioni pur di raggiungere i suoi scopi.

La fortuna l'assisterà anche questa volta poiché l'uomo riuscirà per puro caso a scoprire il legame che unisce Arturo (Massimiliano Iacolucci) e Marina (Nina Soldano). Alberto si presenterà a sorpresa a casa della Giordano e verrà a conoscenza del fatto che il giardiniere è in realtà il padre della donna.

Una buona occasione

Marina, dal canto suo, sarà impegnata ad ottenere giustizia per il padre, la donna sarà determinata a scoprire la verità, ma presto dovrà fare i conti con la nuova minaccia rappresentata da Alberto.

Quest'ultimo ovviamente non si farà impietosire da tale vicenda, ma cercherà di sfruttare la sua fortuita scoperta, per ottenerne il maggiore vantaggio possibile. Non si conoscono i dettagli delle azioni di Alberto ma l'uomo cercherà di girare tale situazione a suo vantaggio.