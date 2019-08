Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare nuovamente del triangolo che vede coinvolti Anita, Vittorio e Alex. Mentre quest'ultima, ignara di cosa sia successo, sarà impegnata a mettere ordine nella sua situazione familiare, Anita deciderà che è giunto il momento di passare ai fatti e si recherà al Vulcano per dirle tutta la verità. Vittorio dovrà fare una corsa disperata contro il tempo per fermare la sua ex ed evitare che il suo tradimento venga alla luce.

Nel frattempo la piccola Mia, sempre più fuori controllo, farà preoccupare tutti alla Terrazza con un gesto del tutto inaspettato. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 9 al 13 settembre.

Anita va da Alex

Nonostante Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) la stia aiutando a portare avanti la trattoria della madre, Alex (Maria Maurigi) si sentirà sempre più schiacciata dalle crescenti responsabilità familiari.

La ragazza inoltre potrebbe ricevere una cocente delusione da un momento all'altro. Stanca del suo ruolo marginale, Anita (Ludovica Bizzaglia) deciderà che è giunto il momento di dire tutta la verità e si recherà al Vulcano pronta ad affrontare Alex. Messo al corrente, di quanto sta per accadere, dal suo amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Vittorio si precipiterà nel locale per evitare che accada l'irreparabile. Nel frattempo Mia (Ludovica Nasti), reduce da un incontro molto importante, verrà consolata e sostenuta da Andrea (Davide Devenuto).

Mia fa un gesto folle

Alex riceverà una telefonata da sua madre e sfrutterà l'occasione per sfogare con lei tutta la sua rabbia e le sue frustrazioni. La ragazza, però, non si accorgerà del fatto che la piccola Mia starà ascoltando di nascosto tutta la loro discussione. In seguito Alex riceverà finalmente una buona notizia, dopo aver lavorato duramente allo studio grafico: per lei ci sarà in serbo un'importante e gratificante novità. Nel frattempo Mia spiazzerà sua sorella e tutti gli altri abitanti della Terrazza con una decisione del tutto inaspettata.

La disperazione di Alex

Alex, preoccupatissima per quanto accaduto, si metterà subito alla disperata ricerca di sua sorella e nel farlo riceverà l'aiuto e il supporto di Franco Boschi (Peppe Zarbo) e Vittorio: tuttavia trovare la ragazzina non sarà affatto un'impresa facile. Fortunatamente questo evento avrà un lieto fine e la piccola Mia tornerà sana e salva alla Terrazza accolta dall'affetto e il calore di tutti gli altri condomini, mentre Vittorio, nel clima di euforia, verrà preso in giro dal suo amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).