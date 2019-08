Dopo le due settimane di pausa estiva riparte ufficialmente la nuova stagione di Un posto al sole. Silvia farà di tutto per far tornare assieme Otello e sua madre Teresina. Nel frattempo, Marina continuerà la sua lotta per ottenere giustizia per il padre, mentre il processo a carico di Manlio Picardi volgerà al termine. A seguire le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 26 al 30 agosto.

Teresina resta a Indica

Lunedì 26 agosto

Marina e l'avvocato Leone si incontreranno per fare un riepilogo della situazione giudiziaria di Arturo. Il desiderio della donna di ottenere in tempi brevi giustizia per suo padre la porterà a fare un gesto molto azzardato. Dopo aver concluso le vacanze, i protagonisti rientreranno poco alla volta a Palazzo Palladini. Raffaele farà un insolito accordo con l'ultima arrivata per punzecchiare Renato. Otello, Silvia e Michele rientreranno a Napoli, ma resterà il dubbio se la vacanza a Indica sia realmente servita a riunire Teresina e Otello.

Il piano di Silvia

Martedì 27 agosto

Alex dovrà far fronte alle varie responsabilità familiari. Vittorio rientrerà a Napoli e adesso dovrà fare la sua scelta tra Anita e Alex. Il gesto azzardato di Marina, per riabilitare il nome del padre, potrebbe ritorcersi contro di lei. Silvia escogiterà un ingegnoso piano per far restare Otello assieme a Teresa.

Nadia e Renato si allontanano

Mercoledì 28 agosto

Alex sentirà il peso sempre più forte delle responsabilità familiari e dovrà decidere se chiedere o meno aiuto.

Nadia e Renato capiranno di essere molto diversi e inizieranno ad allontanarsi sempre di più. Cerry confiderà a Silvia i suoi problemi d'amore, ma non sembrerà intenzionato a seguirne i suggerimenti.

Giovedì 29 agosto

La puntata di 'Un posto al sole' non andrà in onda.

La fine del processo

Venerdì 30 agosto (Puntata doppia)

Si giungerà agli ultimi atti del processo a carico di Manlio Picardi e molti abitanti di Palazzo Palladini aspetteranno in modo febbrile la sentenza.

Adele vivrà attimi di puro panico nell'attesa di scoprire il verdetto. Alex si immergerà nei ricordi e ripercorrerà la sua infanzia.

Il processo giungerà alla sua conclusione e Giulia e Renato si stringeranno attorno ad Adele, per sostenerla, Renato però finirà per trascurare Nadia. Niko e Susanna mostreranno grande preoccupazione, pensando all'impatto sul verdetto, che potrebbe avere la deposizione di Adele.

Appena rientrati a Napoli, Filippo e Serena dovranno fare i conti con Roberto Ferri, ansioso di ritornare a lavoro. Tiziano equivocherà il comportamento di Michele nei confronti di Cerruti ma in realtà Sasà sarà preso solo dal suo nuovo amore.