La programmazione di Un posto al sole riprende regolarmente a partire da oggi 26 agosto, data che segna anche l'inizio della 24° stagione della soap partenopea. In questa prima settimana, il processo contro Manlio Picardi entrerà nel vivo e Renato sosterrà Adele, continuando a litigare allo stesso tempo con Nadia. Ma come si evolverà il loro rapporto a inizio settembre? E cosa accadrà agli altri abitanti di Palazzo Palladini?

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre confermano che ci saranno importanti sviluppi proprio nel rapporto tra la madre di Susanna e il padre di Niko. Le novità riguarderanno, inoltre, Serena e Filippo quanto quest'ultimo noterà uno strano disagio nella moglie in presenza di Leonardo. E per la Cirillo potrebbe essere arrivato il momento di raccontare la verità su quanto accaduto con l'amico di Tommaso.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo pretende la verità da Serena

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntata in onda dal 2 al 6 settembre, Filippo noterà una sorprendente confidenza tra Serena e Leonardo, alla quale si aggiungerà il disagio della moglie. Il figlio di Roberto Ferri comincerà a prendere in considerazione la possibilità che tra i due si accaduto qualcosa.

E dopo il confronto con la moglie, arriverà per lui il momento del faccia a faccia anche con Leonardo. Potrà così perdonare Serena? Lo strano atteggiamento di quest'ultima, potrebbe mettere in crisi la donna come mai accaduto durante il matrimonio. Marina e Alberto saranno protagonisti dell'ennesimo diverbio, in seguito al quale Arturo prenderà una decisione che potrebbe cambiare il rapporto con la figlia. Sarà allora che la Giordano si troverà costretta a chiedere ancora l'aiuto di Fabrizio Rosato per dimostrare l'innocenza del padre.

Trame Un posto al sole: Renato e Adele sempre più vicini

Archiviato il processo a Manlio Picardi, nelle puntate di Un posto al sole di inizio settembre Renato deciderà di non nascondere più l'interesse per Adele. Il fatto, però, rischierà di compromettere ancora di più il rapporto con Nadia anche se Poggi tenterà di limitare ancora la tensione con la sua compagna. Susanna, dopo l'esame di riabilitazione, riceverà una proposta inaspettata da Niko che dovrà poi essere comunicata a tutto il resto della famiglia.

Ancora alle prese con i sentimenti per Anita e Alex, Vittorio continuerà a vivere una fase di conflitto interiore. E la situazione andrà ulteriormente complicandosi quando Anita proverà a metterlo alle strette. Il giovane Del Bue tenterà, inoltre, di coinvolgere l'amico Patrizio nella gestione della trattoria della madre di Alex e Mia.