La stagione 2018/2019 di Un posto al sole sta per concludersi, ma già si inizia a parlare della nuova che partirà lunedì 26 agosto dopo solo due settimane di pausa. Ludovica Nasti è stata confermata come parte integrante del cast della prossima edizione durante la quale, a quanto pare, Mia e la sorella Alex saranno al centro di numerose vicende dopo essersi trasferite alla terrazza.

Sembra, infatti, che entrambe nascondano un passato oscuro che dovrebbe essere svelato nelle battute iniziali della prossima edizione. Nel frattempo Vittorio si appresterà a fare la sua scelta definitiva tra Alex e Anita.

Il mistero del padre di Mia

Dopo aver ricevuto un'inquietante telefonata da parte del padre di Mia (Ludovica Nasti) ed Alex (Maria Maurigi), Rosaria (Titti Nuzzolese) ha deciso in modo sorprendente e repentino di partire, lasciando le figlie da sole. Quest'improvvisa reazione ha spiazzato i telespettatori e ha sollevato una serie di domande sulle reali motivazioni che possono aver spinto la donna a compiere questo gesto inatteso.

Sembra proprio che nel corso della prossima stagione sia destinato ad arrivare un nuovo personaggio maschile, la cui identità dovrebbe essere svelata negli episodi in onda dopo la pausa estiva. Molto probabilmente la new entry sarà proprio il padre delle ragazze, ma questo non sarà l'unico mistero da risolvere.

Un passato oscuro

Dalle anticipazioni si evince che la storyline della famiglia Parisi diventerà uno dei temi portanti delle prossime puntate di Un Posto al Sole svelando, di volta in volta, nuovi dettagli inquietanti e regalando diversi colpi di scena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

A quanto pare, infatti, ci saranno diversi punti oscuri nel passato di Alex e Mia e dei genitori, che dovrebbero emergere durante la nuova edizione della soap.

Per il momento le due sorelle si sono trasferite alla Terrazza, e ben presto avranno modo di interagire con gli altri condomini. Su tutti, saranno Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) ad affezionarsi particolarmente alla piccola Mia, ricoprendola di attenzioni e donandole un po' di serenità.

La scelta di Vittorio

Alex (Maria Maurigi) avrà un po' di difficoltà nel tenere a bada la vivace sorella minore, e al contempo dovrà gestire la sua complessa relazione con Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). Il ragazzo fino alla fine di questa edizione continuerà a portare avanti il triangolo amoroso con la complicità di Anita (Ludovica Bizzaglia). Tuttavia, nella puntata di venerdì 9 agosto, il giovane si renderà conto che è giunto il momento di fare una scelta, ma al momento gli spoiler non riportano quale sarà la decisione di Del Bue.