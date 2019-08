L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole prosegue con grande successo su Rai 3. La prossima settimana, a partire da lunedì 2 settembre, andranno in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano anche questa volta ricchi di colpi di scena e di graditissime sorprese. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Vittorio, che continua ad essere alle prese con una difficile situazione sentimentale, verrà messo alle strette.

Questa volta, infatti, sarà Anita a prendere in mano le redini della situazione e chiederà così al ragazzo di essere sincero e di prendere una decisione definitiva.

Un posto al sole, gli spoiler della prossima settimana 2-6 settembre

Il colpo di scena della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole avrà come protagonista Niko, il quale sorprenderà la sua amata Susanna, alle prese con un momento molto difficile della sua vita.

La ragazza, infatti, deve sostenere l'esame per l'abilitazione da avvocato e poi c'è sempre il processo dove sta testimoniando contro suo padre.

Niko, però, sarà sempre al suo fianco e vedremo che la aiuterà a risolvere diversi problemi in casa, ma soprattutto la sorprenderà con una proposta di matrimonio, che arriverà in maniera inattesa. Il ragazzo, infatti, chiederà a Susanna di sposarlo e lo farà mettendole al dito un anello 'speciale' fatto con una guarnizione di gomma.

Nel frattempo vedremo che Filippo comincerà a nutrire dei seri dubbi sul rapporto che c'è tra Serena e Leonardo. L'uomo, infatti, noterà degli atteggiamenti strani che gli faranno venire in mente non pochi sospetti sul fatto che tra i due possa esserci qualcosa di segreto o peggio ancora di 'losco' e per questo motivo deciderà di tenerli sotto controllo e quindi di indagare per portare alla luce la verità.

Marina vuole dimostrare l'innocenza del padre

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole a partire dal 2 settembre, inoltre, rivelano che Marina è sempre più intenzionata a portare alla luce la verità sul caso del padre. La donna, infatti, cercherà di fare il possibile affinché emergano tutte le prove necessarie che attestino l'innocenza dell'uomo.

Ecco allora che in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3 vedremo che Marina chiederà a Fabrizio, il figlio dell'uomo che è stato ucciso, di collaborare con lei in modo tale che insieme possano riuscire a scoprire la vera identità della persona che si è macchiata di questo terribile omicidio.

Occhi puntati anche su Vittorio, il quale chiederà a Patrizio di collaborare con la madre di Alex, in modo tale che entrambi possano gestire al meglio la trattoria della donna e darle così una mano a sbrigare le varie faccende.