Si apre oggi 26 agosto una nuova settimana di programmazione per la telenovela Una vita, andata in onda regolarmente per tutto il periodo estivo. Le trame del periodo compreso dalla data odierna a sabato 31 agosto saranno ampiamente dedicate alla fine degli intrighi di Ursula, che dovrà fare i conti con l'arrivo del padre in città. Il signor Koval, chiamato in causa da Samuel, Diego e Blanca, riuscirà a fare in modo che la figlia venga internata in manicomio.

E mentre i due protagonisti della serie iberica penseranno di trasferirsi altrove per vivere serenamente il loro amore, Samuel continuerà a tramare alle loro spalle portando avanti il progetto dell'ex suocera: liberarsi una volta per tutte di Moises. Le novità della settimana riguarderanno anche la malattia di Arturo, che prenderà in considerazione la possibilità di farsi operare. Le sorti di Peña desteranno grande preoccupazione per Flora, la quale deciderà di chiedere aiuto a Felipe.

Una Vita anticipazioni: Ursula finisce in manicomio

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 26 al 31 agosto si concentrano sull'intervento del signor Koval, il padre di Ursula che non mostrerà nessuna pietà nei confronti di quest'ultima. Corrotto da Samuel, a sua volta in accordo con Diego e Blanca, l'anziano signore chiederà al commissario Mendez di rinchiudere la dark lady in manicomio.

Nessuno si opporrà a questa decisione e la Dicenta verrà trasferita in clinica davanti agli occhi di tutti i vicini di casa, che la vedranno indossare la camicia di forza. Diego e Blanca potranno così pensare serenamente al loro futuro, lontano da Acacias 38. La coppia progetterà il trasferimento a Huelva e chiederà persino a Samuel di unirsi a loro. Ma le intenzioni di quest'ultimo saranno ben diverse, tanto che lui stesso si recherà dall'ex suocera e la informerà di voler uccidere il piccolo Moises.

Successivamente, i due fratelli Alday si spartiranno l'eredità di Jaime e proprio la scrittura di Samuel non sfuggirà al fratello. La sua calligrafia, infatti, sarà molto somigliante a quella delle lettere ricevute dalla Svizzera.

Trame settimanali Una Vita: Arturo decide di farsi operare

Proseguendo con le trame settimanali di Una Vita, Arturo informerà i vicini di casa di essere ormai prossimo alla cecità mentre Silvia sarà alla ricerca di un medico che possa ridare all'amato la speranza di vedere ancora.

Ed in effetti, un luminare si renderà disponibile ad operare il colonnello. Flora cercherà di consolare Peña che, dal carcere, sarà certo dell'imminente condanna a morte. Per evitare il peggio, verrà richiesto l'intervento di Felipe, il quale si renderà disponibile a studiare il caso prima di prendere una decisione definitiva in tal senso. Lucia ritornerà ad Acacias 38 ma non troverà Celia, partita per una nuova visita al figlio Tano.