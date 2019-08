Non c'è pausa nella programmazione estiva di Una Vita, che continua ad andare in onda regolarmente sia nell'orario pomeridiano che in quello serale. Oggi 10 agosto, infatti, la telenovela spagnola tornerà come abitudine su Rete 4, nel tradizionale episodio previsto dalle ore 21:30 alle ore 23:40 circa. Si tratterà di un appuntamento nel quale terranno banco ancora le ricerche del piccolo Moises da parte di Diego.

I pericoli per lui saranno in agguato, motivo per cui Riera gli consiglierà di portare con sé una pistola. Nel frattempo Ursula organizzerà un pranzo al quale parteciperà anche Blanca per non destare sospetti. E durante tale incontro, la dark lady racconterà per la prima volta i dettagli del suo doloroso passato, aggiungendo un annuncio che metterà in allarme la figlia.

Una Vita anticipazioni 10 agosto: Ursula vuole partire

Le anticipazioni di Una vita relative alla puntata di oggi 10 agosto si aprono con il consiglio di Diego a Blanca: a suo dire dovrà partecipare comunque al pranzo organizzato da Ursula, nonostante l'odio che cova nel suo cuore.

Riera scoprirà che l'amico avrà intenzione di mettersi alla ricerca di Moises da solo, motivo per cui gli consegnerà una pistola da usare in caso di necessità. L'Alday non sarà quindi presente all'incontro organizzato dalla Dicenta con i vicini di casa. In tale occasione, la donna parlerà del suo passato e degli abusi subiti quando era una ragazza. Non solo: rivelerà a tutti i presenti di avere deciso di abbandonare il quartiere.

Il pranzo sarà caratterizzato da diversi momenti emozionanti e si concluderà con un colpo di scena: senza preavviso, infatti, la Polizia si presenterà nell'appartamento della Dicenta.

Trame Una Vita: un uomo misterioso insegue Silvia

Insieme alle vicende relative a Blanca e Diego, le anticipazioni di Una Vita di questa sera si concentrano anche sulle sorti di Silvia e Arturo, oltre che sull'ennesima sorpresa che coinvolgerà Iñigo.

Quest'ultimo, infatti, verrà raggiunto da una donna insieme ad un bambino che correrà verso di lui chiamandolo 'padre'. Il fatto accadrà davanti agli occhi sconvolti di Leonor che penserà subito al peggio. Iñigo, invece, comincerà subito a sospettare che dietro all'arrivo di Eva in città ci sia proprio Peña. Silvia sarà seguita, a sua insaputa, da un uomo misterioso che ascolterà anche una sua conversazione con Esteban (il quale annuncerà di essere in partenza per la Groenlandia).

Nel frattempo, Arturo continuerà a mentire sulle sue condizioni di salute ma Felipe lo metterà in guardia: se il colonnello non confesserà a Silvia di essere vicino alla cecità, sarà lo stesso avvocato a farlo.