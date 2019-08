Una nuova puntata serale di Una vita verrà trasmessa oggi 3 agosto in prima serata su Rete 4. Grazie alla cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa, quando lasceranno spazio a 'Festivalbar Story 2'. Tale programmazione risulta, al momento, confermata anche per sabato 10 agosto mentre non è stato ufficializzato se ci saranno modifiche nella settimana di Ferragosto.

Passando alle trame, l'appuntamento odierno sarà dedicato alle indagini di Diego per trovare il piccolo Moises. E, grazie alle informazioni ricevute da Carmen, il giovane Alday cercherà di contattare il dottor Pallero anche se senza buoni risultati. Spazio anche alla depressione di Arturo, che verrà fermato da Agustina mentre sarà sul punto di compiere un gesto estremo.

Una Vita anticipazioni: Arturo vuole farla finita

La scoperta della sua imminente cecità è stata un brutto colpo per Arturo, più che mai deciso a farla finita prima di perdere la vista.

Le anticipazioni di Una Vita della puntata serale di oggi 3 agosto segnalano che il colonnello prenderà una pistola dal suo cassetto e sarà sul punto di suicidarsi quando, ignara di tutto, nella stanza entrerà Agustina che lo fermerà. Ma, nonostante il primo tentativo sia andato a vuoto, Arturo resterà fermo nella sua decisione e si presenterà da Felipe, al quale chiederà di effettuare alcune modifiche al suo testamento.

Solo a questo punto Agustina trarrà le conclusioni, rendendosi conto che il suo padrone intende suicidarsi. Non potrà quindi attendere oltre, rischiando che l'uomo si tolga la vita, e deciderà di informare Felipe sulle novità riguardanti le sue condizioni di salute.

Trame serale Una Vita: continuano le indagini di Diego

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di oggi, Diego continuerà a cercare il dottor Pallero e riceverà una lettera di alcuni gioiellieri che confermeranno come il medico abbia acquistato un anello di fidanzamento qualche settimana prima.

La tesi verrà rimarcata dalla sua stessa fidanzata, Isabel Buenache, la quale preciserà che Pallero l'ha piantata in asso senza più dare notizie di sé. Nel frattempo, Ursula tenterà di stringere un patto con Samuel ma quest'ultimo non accetterà, chiedendo prima che la suocera gli faccia incontrare Moises, dandogli così la conferma che il bambino è vivo e sta bene. La Dicenta, inoltre, si apparterà nella sua stanza per scrivere una misteriosa lettera e proprio in quel momento verrà sorpresa da Carmen.

La domestica riuscirà a recuperare la missiva? Nella puntata di oggi si parlerà anche di Flora e Peña, che verranno sollecitati da Susana per riaprire quanto prima la Deliciosa.