Non c'è pausa nella programmazione estiva di Una vita che anche oggi, 31 agosto, andrà in onda regolarmente in prima serata su Rete 4. La telenovela ambientata ad Acacias 38 comincerà alle ore 21:30 e proseguirà fino alle 23:30, quando lascerà spazio a Festivalbar Story 6.

La lunga puntata odierna sarà ampiamente caratterizzata dallo stato confusionale di Samuel, sconvolto all'idea che Blanca e Diego possano lasciare per sempre il quartiere insieme a Moises.

Il più giovane dei fratelli Alday si recherà in manicomio da Ursula alla quale rivelerà il suo piano per evitare che la coppia se ne vada.

Nel frattempo, proprio in vista della partenza dei due amici, Felipe comincerà ad organizzare una cena in loro onore. Questa sera si parlerà anche di Arturo, ormai deciso a lottare per evitare la completa cecità e per salvare la sua unione con Silvia, e del ritorno di Lucia in città.

Una Vita anticipazioni: Samuel vuole eliminare per sempre Moises

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti la puntata serale odierna si concentrano sulla visita di Samuel ad Ursula dopo il trasferimento di quest'ultima in manicomio. E mentre lei lo deriderà senza troppi misteri, lui la informerà di aver trovato una strategia per fare in modo che Blanca e Diego non lascino Acacias 38: uccidere Moises, il loro bambino appena ritrovato.

Ma lo stato confusionale in cui verserà il giovane Alday emergerà poco dopo, quando pagherà una meretrice molto somigliante all'ex moglie: dapprima le dirà di indossare gli abiti di Blanca, ma successivamente la caccerà di casa in malo modo.

La partenza dei due protagonisti della telenovela si avvicinerà e giungerà il momento di spartire l'eredità lasciata da Jaime. Felipe, nel frattempo, comincerà ad organizzare una festa per salutare degnamente i due amici, ormai prossimi al trasferimento.

Trame Una Vita: il ritorno di Lucia

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative al serale di oggi, 31 agosto, Susana proporrà a Ramon di acquistare La Deliciosa per darla in gestione ad Antonito e Lolita non appena si saranno sposati. Il marito di Trini sembrerà prendere seriamente in considerazione tale opportunità.

Lucia tornerà ad Acacias 38 dopo il periodo trascorso a Salamanca. Nonostante la momentanea assenza di Celia, in visita al figlio Tano, la giovane si stabilirà comunque a casa degli Alvarez-Hermoso.

La proposta del luminare al quale si è rivolto verrà accolta favorevolmente da Arturo: quest'ultimo, infatti, informerà Silvia di aver deciso di sottoporsi all'operazione agli occhi nella speranza di risolvere il problema alla cataratta. Solo in questo modo il colonnello potrà evitare la cecità totale.