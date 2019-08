La programmazione di Una vita non osserverà alcuna interruzione degna di nota nel mese di agosto. La telenovela spagnola, infatti, andrà in onda regolarmente la settimana di Ferragosto e non dovrebbero esserci variazioni neppure nei giorni successivi a differenza di quanto accadrà per Beautiful e Il Segreto. La soap americana e la 'cugina' spagnola torneranno, infatti, su Canale 5 il 26 agosto, riprendendo le trame là dove vennero interrotte tre settimane prima.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni di Una Vita relative proprio alle puntate di fine mese, esse concedono ampio spazio al ritrovamento del piccolo Moises e al desiderio di vendetta di Blanca e Diego. La coppia penserà ad una strategia per liberarsi di Ursula, colei che ha causato le loro atroci sofferenze con il rapimento del bambino.

Una Vita anticipazioni: Ursula viene rinchiusa in manicomio

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate di fine agosto rendono noto che finalmente Ursula pagherà per il male causato a Diego e Blanca.

La coppia userà lo stesso metodo della dark lady, che in passato aveva cercato di rinchiudere la figlia in carcere. Faranno in modo di farle perdere il controllo, creando delle situazioni ai limiti dell'assurdo, in seguito alle quali l'ex governante arriverà persino a credere di essere la madre di Moises. Blanca dirà di avere partorito una bambina nata morta e preciserà che il figlio maschio non è mai esistito.

Un ruolo determinante, da questo punto di vista, sarà dato a Koval che verrà chiamato in causa da Samuel. L'uomo sarà il vero padre di Ursula: in passato aveva ripudiato la figlia quando era rimasta incinta in seguito ad un abuso. Koval dimostrerà di avere ancora un forte ascendente nei confronti della dark lady e sarà proprio lui a richiedere il suo trasferimento in una clinica psichiatrica. Questa volta la Dicenta non potrà fare nulla per evitare il manicomio e, con addosso la camicia di forza, verrà prelevata ad Acacias 38 davanti agli occhi attoniti dei vicini di casa.

Trame Una Vita: Blanca e Diego decidono di andarsene

Archiviati gli intrighi e le sofferenze causate da Ursula, nelle trame di Una Vita in onda a fine agosto e inizio settembre Diego e Blanca decideranno di lasciare Calle Acacias. Il loro obiettivo sarà di ricominciare lontano dal luogo in cui tanto hanno sofferto, soprattutto a causa della madre di lei. La coppia deciderà di trasferirsi a Huelva insieme al piccolo Moises.

In tale cittadina, infatti, Diego potrà trovare facilmente lavoro in una miniera. Ma ancora una volta qualcosa andrà storto dato che Samuel non sembrerà affatto disposto ad accettare di perdere la donna che ha sposato. E, per evitare la partenza, il giovane Alday organizzerà un nuovo piano che coinvolgerà il piccolo Moises.