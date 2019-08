Le prossime puntate di Una vita saranno decisive per una delle trame più attese del momento: il ritrovamento del piccolo Moises. Dopo una lunga serie di peripezie, Diego e Blanca potranno finalmente abbracciare il loro bambino, fermando Ursula mentre cercherà di fuggire dal quartiere. Sarà un momento molto emozionante per la coppia che dopo lunghe sofferenze vedrà realizzato il loro grande sogno. Non solo, di lì a breve, i due protagonisti troveranno una strategia per liberarsi di Ursula, facendo in modo che venga rinchiusa in manicomio.

Eppure, i problemi per loro non saranno ancora finiti. Ben presto, infatti, scopriranno che Moises sarà gravemente malato e dovranno fare i conti con il colpevole di tale malattia: Samuel Alday. Quest'ultimo ricatterà il dottor Guillen affinché avveleni lentamente il bambino.

Una Vita anticipazioni: Moises in grave pericolo

I problemi per Diego e Blanca non avranno fine con il ritrovamento di Moises.

Al contrario, le anticipazioni di Una Vita delle prossime settimane segnalano che la coppia dovrà fare i conti con una grave malattia del bambino. Si scoprirà ben presto che il colpevole delle condizioni del piccolo sarà niente meno che Samuel, divenuto il nuovo "cattivo" dopo il trasferimento di Ursula in manicomio. Pur fingendosi preoccupato, l'uomo ricatterà il medico affinché somministri del veleno a Moises, causandogli febbre alta apparentemente priva di giustificazioni.

Guillen tenterà in tutti i modi di convincere il suo ricattatore a fermarsi, ma non otterrà il risultato sperato. Deciderà di rivolgersi direttamente a Diego e Blanca, rivelando le cause dell'improvviso malessere del bambino e confessando il coinvolgimento di Samuel. Ciò accadrà a breve distanza da un'altra sorprendente scoperta da parte della coppia, che apprenderà come proprio il giovane Alday avesse organizzato l'assalto della carrozza durante la loro fuga.

Trame Una Vita: Diego e Blanca vogliono uccidere Samuel

La scoperta degli intrighi orditi da Samuel sarà l'inizio di guai anche peggiori. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Diego e Blanca decideranno di non rivelare all'uomo quanto scoperto e fingeranno alle sue spalle, arrivando persino a chiedergli di fare da padrino a Moises (la madrina sarà Leonor). Il loro obiettivo però sarà un altro, ovvero ucciderlo per liberarsi di lui una volta per tutte.

Diego arriverà davvero sul punto di eliminare il fratello ma proprio all'ultimo momento si tirerà indietro, su richiesta dell'amata che si troverà nella difficile situazione di giustificare la presenza nella casa di Samuel. Solo allora la coppia penserà ad una nuova strategia per allontanarsi dai problemi, ovvero abbandonare Calle Acacias.