La programmazione di Una vita non subirà alcuna interruzione durante la settimana di Ferragosto. A differenza di quanto accadrà per Beautiful, Il Segreto e Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 andranno in onda regolarmente dal 12 al 17 agosto, sia nell'orario pomeridiano su Canale 5 che in quello serale su Rete 4. I telespettatori potranno così assistere ad una lunga serie di novità, che riguarderanno il triangolo protagonista formato da Diego, Samuel e Blanca insieme alle vicende degli altri vicini di casa.

Il ritrovamento del corpo di Jaime causerà in Diego la convinzione che il padre sia stato ucciso da Samuel. Quest'ultimo verrà arrestato ma grazie all'aiuto di Liberto, la colpa verrà ben presto trasferita sulla bigotta Cristina Novoa. Nel frattempo, Ursula tenterà di raggiungere il piccolo Moises ma verrà fermata da Carmen, che ne risulterà gravemente ferita.

Una Vita anticipazioni: Samuel arrestato e scagionato

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntata dal 12 al 17 agosto, Diego troverà il corpo senza vita di Jaime e tutti gli indizi che troverà sul posto porteranno a Samuel.

Quest'ultimo verrà arrestato, pur proclamando la sua innocenza. Poco dopo, Blanca informerà Leonor che è stato un fermacarte a portare su di lui i principali sospetti mentre Samuel ricorderà che tale oggetto era di proprietà di Cristina Novoa. Per tale motivo, chiederà a Liberto (che crederà nell'innocenza dell'amico) di entrare in casa e cercare una foto della Novoa che potrebbe permettergli di essere scagionato.

L'obiettivo verrà presto raggiunto e, proprio grazie all'aiuto di Liberto, Samuel verrà rimesso in libertà proprio mentre saranno celebrati i funerali del padre. Diego crederà nell'innocenza del fratello e gli chiederà perdono per avere dubitato di lui. Nel frattempo, Ursula chiederà a Carmen di prepararle le valigie e si appresterà a partire per un viaggio inatteso. La domestica tenterà di fermare la sua padrona ma verrà raggiunta da alcune pugnalate al ventre. Ursula riuscirà a fuggire e a nascondersi in una pensione insieme a Moises.

Trame Una Vita: la sparizione di Silvia

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Esteban cercherà di tranquillizzare Arturo dicendogli di non voler creare alcun problema nel suo rapporto con Silvia, ma un nuovo problema si prospetterà all'orizzonte. Silvia sparirà improvvisamente, non presentandosi alla cena organizzata dal colonnello. Dopo degli iniziali dubbi, Valverde comincerà a pensare che possa essere accaduto qualcosa e che la sua fidanzata sia stata rapita.

Non si sbaglierà: il colpevole di tale rapimento infatti sarà Blasco, un uomo che molti anni prima era stato da lei sedotto per essere incastrato nei suoi loschi traffici. Leonor ascolterà la confessione di Eva che le dirà di essere stata pagata da Peña per fingersi la moglie di Iñigo e dichiarare che è lui il padre del piccolo Nacho. Flora interverrà per difendere Peña dall'Indiano, dandogli un colpo alla testa che ne causerà la morte.

L'arresto a quel punto sarà inevitabile.