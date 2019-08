Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, a Calle Acacias arriverà un nuovo personaggio. Si tratta della cugina di Celia Alvarez Hermoso, che giungerà in paese da Salamanca per provare a gettarsi alle spalle il passato e a ricominciare una nuova vita.

La presenza di questa giovane diventerà gradualmente sempre più importante nelle dinamiche della telenovela, soprattutto quando Diego (Ruben De Eguia) e Blanca (Elena Gonzalez) lasceranno il quartiere. Lucia, infatti, diverrà la nuova protagonista principale.

Lucia racconta il suo segreto a Felipe

Lucia farà subito la conoscenza di Samuel (Juan Gareda) ma, ignara della malvagità di Alday, non nasconderà una certa attrazione per lui. Successivamente la giovane si confiderà con Celia, spiegandole di aver duramente litigato con il padre Joaquin per un oscuro e imprecisato segreto. A questo punto la moglie di Felipe consiglierà alla cugina di rientrare a Salamanca per risolvere una volta per tutte la questione con il genitore.

Dopo poche settimane la Alvarado rientrerà ad Acacias 38 e avrà modo di parlare con Felipe, al quale svelerà di aver scoperto di essere la figlia di una domestica e di essersi scontrata con Joaquin perché per tanti anni non le aveva detto la verità.

La misteriosa eredità di un marchese di Salamanca

Dopo la partenza di Celia per l'Inghilterra per far visita al figlio Tano, Lucia avrà modo di trascorrere molto tempo con Felipe, stringendo amicizia con lui.

Dopo avergli rivelato di essere figlia di una domestica, la giovane aggiungerà che purtroppo non potrà mai conoscere la madre perché è deceduta, sottolineando che probabilmente le cose sarebbero andate diversamente se Joaquin le avesse raccontato subito la verità.

La vita della Alvarado cambierà improvvisamente quando riceverà una misteriosa lettera che la turberà profondamente. Quando Felipe le chiederà cos'è accaduto, la figlia di Joaquin lo metterà al corrente di aver ricevuto notizia della morte di un marchese che conosceva solo di vista.

In un secondo momento, però, Lucia sarà più chiara, e svelerà ad Alvarez Hermoso di essere rimasta sbigottita nell'aver appreso che questo misterioso aristocratico di Salamanca prima di passare a miglior vita ha deciso di lasciarle in eredità un assegno mensile di mille pesetas.

Felipe le risponderà di non preoccuparsi più di tanto, trattandosi comunque di un gesto di grande generosità, ma nonostante ciò la giovane vorrà indagare a fondo per capire perché questo marchese in punto di morte ha voluto riconoscerle quest'importante eredità.