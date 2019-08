Ha fatto molto scalpore tra i telespettatori di Una vita la notizia del ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias 38. Nelle puntate spagnole della telenovela, però, l'ispettore è ricomparso nel quartiere da solo e in molti si sono chiesti le ragioni dell'assenza di Teresa Sierra e del bambino che lei portava in grembo al momento del trasferimento in Francia. La coppia aveva deciso di abbandonare la Spagna per vivere serenamente la gravidanza senza l'incubo di Cayetana e Ursula.

Ma, purtroppo, la nuova vita all'estero non si è svolta nel migliore dei modi a causa di nuovi drammi che hanno colpito i due innamorati. Dopo la morte del bambino, avvenuta durante il parto, anche Teresa purtroppo non ce l'ha fatta.

Trame Una Vita: Mauro informa Felipe del lutto

Dopo la partenza da Acacias 38, Mauro e Teresa non hanno realizzato il loro sogno d'amore. La notizia giunge dalle puntate spagnole di Una Vita che hanno sancito il ritorno di San Emeterio, il protagonista della seconda stagione della telenovela.

Al suo arrivo, l'ispettore si è subito recato dall'amico Felipe al quale ha raccontato i drammatici sviluppi della sua vita. Durante il soggiorno a Parigi, il bambino che Teresa aspettava è nato morto. Il piccolo, infatti, non è sopravvissuto al parto, lasciando i suoi genitori nella disperazione più totale al punto da indurli a decidere di non provare ad avere altri figli. Ma la situazione è persino degenerata a distanza di qualche mese, quando alcuni malviventi si sono introdotti nella casa della coppia.

In tale occasione, Teresa è stata colpita al petto da un colpo di pistola ed è deceduta. Visibilmente sotto shock, Mauro è rimasto solo e ha quindi deciso di tornare in Spagna.

Una Vita anticipazioni: Mauro si scontra ancora con Ursula

Cosa comporterà il ritorno di Mauro nelle trame spagnole di Una Vita? La domanda è inevitabile dopo avere scoperto che l'ispettore si è presentato a casa di Felipe, raccontandogli subito la sua triste storia.

E proprio l'avvocato avrà bisogno del suo fedele amico nel corso delle prossime puntate. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Alvarez-Hermoso dovrà fare i conti con la sparizione di Marcia, la donna della quale si è innamorato dopo la morte di Celia. Non ci saranno prove riguardo un possibile rapimento, motivo per cui si penserà anche ad un allontanamento volontario. Ma Mauro rivolgerà subito la sua attenzione verso Ursula, chiedendole risposte sul suo possibile coinvolgimento nel presunto rapimento di Marcia.

La dark lady, infatti, sarà decisa a separare la coppia per favorire la nascita di una relazione tra Felipe e Genoveva, la vedova di Samuel che proverà una vera fissazione nei confronti del vicino di casa.