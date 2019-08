Così come in Italia, anche la programmazione spagnola di Una vita proseguirà regolarmente durante il mese di agosto. Ciò permetterà un ampio sviluppo delle trame, concentrate sulle vicende degli abitanti di Acacias 38. Molti di essi sono volti noti, mentre altri sono del tutto inediti ai telespettatori italiani. Una delle new entry è Genoveva, la vedova di Samuel, inizialmente decisa a portare avanti la sua vendetta nei confronti di chi non ha aiutato l'Alday in passato, causando la sua morte.

La nuova arrivata ha cominciato a provare un forte interesse per Felipe, al punto che nelle trame spagnole dal 5 al 9 agosto chiederà aiuto ad Ursula per liberarsi di Marcia. Quest'ultima, infatti, sarà il nuovo amore dell'avvocato che non proverà alcun interesse sentimentale per Genoveva. Le trame si concentreranno anche sul malore di cui resterà vittima Lolita e sull'amore, apparentemente impossibile, di Emilio e Cinta.

Trame spagnole Una Vita: Genoveva chiede aiuto a Ursula

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in onda dal 5 al 9 agosto, segnalano che Genoveva, dopo il rifiuto di Felipe, proverà a parlare con lui per ottenere un'altra possibilità, ma l'uomo resterà fermo nella sua decisione di restare con Marcia. Non trovando la replica positiva dell'avvocato, la vedova di Samuel si rivolgerà a Ursula alla quale chiederà di liberarsi in qualche modo della domestica.

La Dicenta non resterà con le mani in mano e ordinerà a Marcia di lasciare il quartiere, ricordandole le ragioni per le quali l'aveva assunta; ma non sortirà il risultato sperato, dato che la donna deciderà di rivolgersi direttamente a Felipe, al quale racconterà il suo difficile passato. Finalmente libera dal suo peso, Marcia troverà il pieno sostegno del fidanzato. che metterà le cose in chiaro con Ursula, ordinandole di lasciare in pace la futura signora Alvarez-Hermoso.

La situazione sembrerà volgere a favore della coppia quando Genoveva restituirà a tutti i vicini di casa quanto gli doveva, informandoli di voler lasciare il quartiere. Ma le sue intenzioni potrebbero essere altre.

Lolita si sente male

Per quanto riguarda gli altri abitanti di Acacias 38, le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Carmen e Ramon proseguiranno i preparativi delle nozze e decideranno di festeggiare presso la pensione di Fabiana e Servante, nella speranza di aiutarli in un periodo di difficoltà economiche.

Lolita sentirà dei forti dolori al ventre, causando grande apprensione per la sua gravidanza. Fortunatamente la situazione si risolverà senza gravi conseguenze e la futura mamma capirà di avere sofferto solo di un'indigestione. Emilio, dopo avere visto Cinta in lacrime, non riuscirà più a stare lontano da lei e le confesserà i suoi sentimenti. La coppia si bacerà appassionatamente e deciderà di lottare per il proprio amore.