Stando alle anticipazioni Una vita relative alle prossime puntate in onda su Canale 5, Trini si sentirà poco bene, mettendo a rischio la sua già difficile gravidanza. Ramon cercherà di stare vicino alla moglie, ma non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione. Intanto Samuel, consapevole di aver perso l'amore di Blanca, si getterà nel lavoro, aprendo con gli ultimi risparmi le Gallerie Alday. Un'esplosione però, distruggerà sia il luogo d'arte che i sogni dello sfortunato Alday.

Un nuovo arrivo femminile ad Acacias sconvolgerà la vita di Casilda, che verrà informata di essere la figlia di Maximiliano. La domestica cambierà dunque vita?

Una vita: la disfatta di Samuel e la preoccupazione di Ramon

Le anticipazioni Una vita raccontano che Samuel, dopo l'esplosione alle gallerie, sarà sempre più disperato, in quanto i debiti si accumuleranno e non saprà come farvi fronte. L'alday si dispererà quando la banca gli darà nuovo avviso.

Il gioielliere capirà di aver bisogno di assoluto denaro il prima possibile. Samuel, dato l'interesse di Lucia nei suoi confronti, vorrà essere assolutamente sincero con lei, considerando le sue precarie condizioni economiche. La donna però lo sorprenderà, donandogli la somma necessaria. Trini invece inizierà ad accusare dei malesseri sempre più preoccupanti, dopo aver scoperto di essere incinta. Ramon se preoccuperà molto, in quanto teme che la moglie possa perdere il bambino.

Il medico darà il suo responso: Lolita e Trini hanno contratto una severa forma di gastroenterite. La patologia non farà altro che aggravare la gravidanza già difficile della Crespo.

Anticipazioni puntate Una vita: Leonor e Casilda unite dal passato

Un'altra incredibile storyline per lasciare con il fiato sospeso i fan della soap opera Una vita in onda su Canale 5. Nelle prossime puntate, arriveranno nel quartierino nuovi personaggi che sconvolgeranno non poco le sue dinamiche.

Rosina verrà a sapere da una certa Maria che Maximiliano ha avuto una figlia da una relazione extra-coniugale e che la figlia avuta da questo tradimento, altri non è che Casilda. Rosina resterà senza parole e si confronterà con Leonor. Rosina vorrà tenere segreto lo scandalo, mentre sua figlia vorrà informare tutta Acacias della realtà dei fatti. La giovane scrittrice desidera che Maria e Casilda si trasferiscano a casa sua.

Una nuova vita per la dolce domestica

Nel frattempo Lucia sarà sempre più interessata Samuel, ma la cugina Celia le consigliera di stargli alla larga perché è un uomo piuttosto pericoloso. Samuel, dopo essersi confidato con Felipe, prenderà la decisione di allontanare Lucia dalla sua vita almeno per un po'. Casilda intanto non riuscirà a accettare il fatto di essere la figlia di Maximiliano, sebbene sia felice di avere Leonor come sorellastra.

Nonostante l'iniziale reticenza, Rosina accetterà che Casilda e Maria si trasferiscano nella sua abitazione. Tuttavia, pare che dietro a tutto questo intrigo ci sia una donna intenzionata a approfittarsi della ricca famiglia della moglie di Liberto. Si tratta di Maria? Si scoprirà con le nuove anticipazioni Una Vita e con le puntate in programma su Canale 5 nelle prossime settimane.