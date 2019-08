Anche se manca ancora qualche settimana all'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, gli addetti ai lavori hanno deciso di cominciare a presentare i protagonisti che animeranno le puntate del Trono Classico a partire da settembre. Sui profili social del dating-show, dunque, pochi minuti fa è stato pubblicato il provino della prima tronista: lei è Giulia, ha 27 anni ed è una laureata in Scienze Politiche a Roma.

Giulia primo volto ufficiale del nuovo U&D

Contrariamente a quello che pensavano tanti, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di ripartire dopo la pausa estiva da volti nuovi. Mentre sul web si rincorrevano le voci sulla possibile partecipazione di Giulio Raselli o Ilaria Teolis alla trasmissione, gli addetti ai lavori hanno spiazzato tutti presentato la prima tronista ufficiale.

È la sconosciuta Giulia la prima protagonista del Trono Classico che tornerà in onda su Canale 5 da metà settembre.

Guardando il provino risalente ai primi di luglio,pubblicato sulla pagina Instagram del programma, si apprende che la ragazza ha 27 anni, è di Roma ed è una studentessa di Scienze Politiche. Molto legata alla famiglia (soprattutto alla madre, dalla quale non riesce a staccarsi per molto tempo), la giovane ha raccontato di credere nell'amore ma non nel matrimonio come istituzione: il suo sogno, infatti, è quello di trovare un uomo che la pensi come lei anche su questo argomento.

I papabili tronisti 'Vip'

Leggendo i primi commenti che sono apparsi sotto al post con il quale la redazione ha annunciato l'arrivo di Giulia sul trono di Uomini e Donne, si evince la grande felicità dei fan nello scoprire che la prima protagonista della nuova stagione è una persona che non hanno già visto negli studi. Era da tanto tempo, infatti, che il pubblico chiedeva agli addetti ai lavori di tornare a puntare su persone comuni, soprattutto dopo il "flop" che hanno fatto personaggi come Angela Nasti, Giulia Cavaglià, Sara Affi Fella e molti altri.

La presenza della 27enne romana sulla poltrona rossa, però, non esclude quella al suo fianco di ex corteggiatori che hanno colpito particolarmente l'attenzione dei telespettatori. Tra i Vip che potrebbero partecipare al Trono Classico da settembre, dunque, si fanno i nomi di Giulio Raselli (ex tentatore e non scelta della Cavaglià), Manuel Galiano (ex di Giulia), Federica Lepanto (vincitrice di un Grande Fratello e single nell'ultima edizione di Temptation Island) e Ilaria Teolis (concorrente di Temptation ed ex di Massimo Colantoni).

Per scoprire se almeno uno di questi personaggi siederà sul trono accanto alla sconosciuta Giulia basterà aspettare qualche giorno: con ogni probabilità, tutti i nuovi tronisti saranno presentati sui social network come è successo oggi con la studentessa romana.