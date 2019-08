La prima registrazione stagionale del Trono Classico si avvicina, e ormai è tempo di annunci per gli account ufficiali di Uomini e donne. Dopo la presentazione della prima tronista, nella giornata di ieri 27 agosto è stato comunicato il nome della seconda ragazza che siederà sull'ambita poltrona rossa nella speranza di trovare l'anima gemella.

Si tratta di Sara Tozzi, modenese di 22 anni già nota al pubblico di Canale 5.

A differenza di quanto accaduto per la collega Giulia Quattrociocche, la neo-tronista ha già partecipato ad un programma della Fascino di Maria De Filippi, anche se non si è messa particolarmente in mostra.

Il suo esordio in televisione, infatti, è avvenuto in estate a Temptation Island dove ha vestito i panni di tentatrice. Nel video del suo provino, Sara ha raccontato qualche dettaglio in più su di sé e sul rapporto con la famiglia.

Uomini e Donne anticipazioni: Sara è un volto noto della televisione

L'annuncio di Giulia Quattrociocche come prima tronista di Uomini e Donne aveva scatenato l'entusiasmo sui social network. La studentessa romana, infatti, non è un personaggio "riciclato", ovvero già noto per le sue partecipazioni al Trono Classico come corteggiatrice o a Temptation Island.

Ben diverso, invece, è il caso di Sara Tozzi, la seconda tronista presentata da poche ore.

La giovane infatti ha già preso parte alle riprese dell'ultima edizione di Temptation Island. Com'è accaduto lo scorso anno con Teresa Langella, anche lei proverà a mettersi alla prova in un altro contesto televisivo nella speranza di trovare l'uomo della sua vita. Sarà fortunata come la collega napoletana che ha trovato l'amore nell'altro ex tentatore Andrea Dal Corso?

La Tozzi ha raccontato qualcosa di sé durante il provino mostrato sulle pagine social del dating-show: ha 22 anni, viene da Modena, è una barista, ha due fratelli ed è figlia di genitori separati.

Il rapporto tra Sara e il padre

Labbra carnose, fisico prosperoso e già conosciuta in televisione: ecco alcune delle caratteristiche subito balzate agli occhi del pubblico di Uomini e Donne dopo la presentazione della seconda tronista. Nel filmato del suo provino, Sara Tozzi ha anche parlato del rapporto con il padre, una persona legata al mondo della "notte", essendo proprietario di un night club.

L'interesse del genitore verso l'aspetto fisico delle persone ha spinto Sara a dare peso a ben altro, portandola a sviluppare un certo senso del pudore. Lei stessa, infatti, ha raccontato: "Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso. Volevo che lui notasse la mia anima". La 22enne, ad ogni modo, ha voluto sottolineare di avere un ottimo rapporto con il papà, aggiungendo di amarlo moltissimo.