Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno ritroveremo nella fascia oraria del primo pomeriggio, a partire dalle 14:45 circa. Le anticipazioni ufficiali sul programma rivelano che la prima puntata di questa nuova stagione andrà in onda il prossimo lunedì 16 settembre anche se le registrazioni prenderanno il via con qualche settimana d'anticipo. Chi saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco?

Tra i candidati in pole position sembra esserci Giulio Raselli ma anche Manuel Galiano.

I nuovi tronisti di Uomini e donne: Giulio in pole position

Nel dettaglio, infatti, in queste ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci sul coinvolgimento di Giulio Raselli nel cast del programma di Canale 5 nelle vesti di tronista ufficiale. Dopo averlo visto come corteggiatore di Giulia Cavaglià e poi come tentatore a Temptation Island, ecco che per lui si potrebbero aprire le porte dello studio di Uomini e donne a partire da settembre.

Addirittura sembrerebbe che alcuni fan avrebbero beccato Giulio mentre girava il video dei presentazione che sarà trasmesso durante la prima puntata.

Tra i candidati, però, spicca anche il nome di Manuel Galiano, anche lui ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. E poi ancora in queste ore c'è stata la candidatura di Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca, il quale ha ammesso che gli piacerebbe vivere questa esperienza.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti ufficiali di Uomini e donne, fervono le novità anche per il trono over. Nei giorni scorsi si era parlato di un papabile ritorno in studio di Giorgio Manetti, il 'gabbiano' che fece perdere la testa a Gemma Galgani, ma la notizia non è mai stata confermata né tanto meno smentita.

Costantino Vitagliano si candida per il trono over di Uomini e donne

E poi ancora sulle pagine del settimanale 'Di Più', è arrivata la candidatura anche da parte di un ex volto della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Parliamo di Costantino Vitagliano, il primo storico tronista di Uomini e donne, che ha consacrato il successo del programma di Canale 5. Costantino, nell'intervista rilasciata al settimanale di gossip, ha ammesso che gli piacerebbe poter tornare a Uomini e donne, questa volta però come protagonista del trono over, per cercare la sua anima gemella.

Questa volta, però, per Vitagliano sarebbe decisamente diverso, dato che qualche anno fa pensava in primis al successo e alla popolarità, mentre adesso sarebbe interessato a trovare per davvero una donna con la quale condividere la vita assieme lontani dai riflettori mediatici.