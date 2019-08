Partenza con il botto per il trono over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione della prima puntata non sono mancati momenti di tensione come riportato dal portale Il Vicolo delle News. A distanza di pochi mesi dalla plateale rottura, Pamela Barretta e Stefano Torrese si sono ritrovati negli studi dell’Elios. Quest’ultimo è entrato con Noel Formica, la nuova ‘fiamma’ che in passato si era segnalata per un tumultuosa relazione con Armando Incarnato.

Inevitabili le polemiche con Pamela che ha immediatamente puntato l’indice contro l’ex, accusato di averla aggredita verbalmente e di essergli stato infedele.

Nel discorso si è inserito anche Incarnato che, oltre a criticare Noel, ha mostrato delle foto della dama a Tina Cipollari con l’opinionista che non ha nascosto il suo stupore senza, però, entrare nel dettaglio degli scatti della Formica. Botta e risposta al vetriolo anche tra David Scarantino e Cristina Incorvaia che hanno deciso di chiudere il rapporto al termine dell’esperienza a Temptation Island. Buone nuove per Gemma Galgani che nel corso della trasmissione ha conosciuto due nuovi corteggiatori: Pippo e Crispino.

Pamela attacca l'ex fidanzato

Il rovente triangolo tra Stefano, Pamela e Noel ha caratterizzato la registrazione di ieri pomeriggio (31 agosto) del trono over di Uomini e donne. Nello specifico la dama ha accusato Torrese di averla offesa in più di una circostanza. Inoltre la Barretta è certa che Stefano si frequentasse con l’italo argentina già nel periodo in cui erano fidanzati. A tal riguardo la pugliese ha precisato che sarebbe venuta a conoscenza di questo particolare dopo aver ascoltato una confidenza del quarantenne con un ex cavaliere del trono over (Biagio).

Durante l’acceso confronto Pamela ha riferito che in più di una circostanza Torrese si sarebbe lamentato di lei perché priva di fantasia. Ad accendere ulteriormente la conversazione ci ha pensato Armando Incarnato che non ha avuto parole tenere nei confronti di Noel.

Due nuovi corteggiatori per Gemma Galgani

In studio sono tornati anche Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Valentina Autiero e Barbara De Santi.

Quest’ultima ha avuto un battibecco con Gemma Galgani che le ha contestato di guadagnare i soldi senza lavorare. In precedenza erano stati mostrati i filmati relativi all’estate della dama torinese commentati con ironia da Tina Cipollari. Tra una discussione e l’altra con la vulcanica opinionista, Gemma ha fatto la conoscenza dei corteggiatori Pippo e Crispino.

Tra gli ospiti della prima registrazione di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo che ha confermato che la gravidanza procede a gonfie vele.

Stesso discorso per Jara Gaspari e Nicola Balestra che hanno annunciato che diventeranno genitori di un maschietto.