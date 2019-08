Le anticipazioni di Un posto al sole, la seguitissima produzione partenopea in onda su Raitre, non smettono di stupire i numerosi telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, seguono le appassionanti vicende di amati personaggi del piccolo schermo. Anche gli spoiler relativi alla settimana dal 9 al 13 settembre non fanno eccezione e si concentrano in particolare sul delicato momento che sta attraversando la coppia formata da Serena e Filippo.

Nel corso dei precedenti episodi non sono infatti mancate le tensioni tra i due giovani soprattutto a causa della sempre più evidente complicità tra la Cirillo e Leonardo. Stando alle anticipazioni relative alla seconda settimana di settembre, Serena proverà a ristabilire l'armonia di un tempo, proponendo a Ferri l'ambizioso progetto del Bed and Breakfast. Una mossa che, nonostante le buone intenzioni della donna, si rivelerà del tutto controproducente.

Sarà solo al rientro da un viaggio di lavoro, che terrà Filippo fuori città per alcuni giorni, che la coppia affronterà una chiacchierata a cuore aperto che mitigherà, almeno in parte, le paure dell'uomo riguardo un possibile tradimento della moglie.

Trame Un posto al Sole al 13 settembre: Marina riabbraccia la figlia

L'altra storyline che verrà affrontata nelle prossime puntate di Un posto al Sole coinvolgerà il personaggio di Marina.

La donna, totalmente immersa nella battaglia legale per riabilitare il buon nome di suo padre, otterrà finalmente il permesso di incontrare Arturo. Nel frattempo, a Napoli, faranno ritorno Elena e Alice. Una notizia che rallegrerà Marina, ma che nasconderà un'inaspettata sorpresa: Elena comunicherà infatti alla madre la sua intenzione di trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Dal punto di vista sentimentale invece sarà Vittorio ad affrontare un periodo di profonda crisi.

Il tradimento del giovane nei confronti della fidanzata rischierà infatti di venire a galla quando Anita deciderà di confessare tutto alla Parisi. Una situazione che costringerà Vittorio a recarsi immediatamente a Vulcano con l'intento di dissuadere la ragazza.

Diego riceverà l'aiuto di Renato e inizierà una nuova avventura lavorativa

Infine il precario stato psicologico di Diego continuerà a preoccupare il padre che, grazie all'aiuto di Ornella, farà di tutto pur di trovargli un'occupazione che lo possa distrarre dalle sue pene amorose.

Sarà proprio Renato a offrire un'opportunità al giovane ma, complice un infortunio che colpirà il signor Poggi, l'avventura lavorativa di Diego rischierà di trasformarsi in un ennesimo fallimento.