Nell'ultima settimana di programmazione di 'Un posto al sole' prima della pausa estiva, si tornerà a parlare di Salvatore Cerruti. Il simpaticissimo vigile, ancora ossessionato dall'amore non corrisposto nei confronti di Michele Saviani, sprecherà un'occasione irripetibile, ma il destino avrà in serbo per lui un'importante sorpresa. Nel frattempo le due sorelle Parisi dovranno fare i conti con la nuova convivenza alla Terrazza, mentre Vittorio capirà che è giunto il momento di prendere una decisione definitiva tra Alex e Mia.

Infine Renato Poggi, dopo aver litigato con Nadia, avrà modo di avvicinarsi ad un'altra donna. Di seguito le anticipazioni degli episodi di 'Un posto al sole' che andranno in onda dal 5 al 9 agosto, relative a queste intriganti storyline.

Una novità in arrivo per Cerry

Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) non ha mai rinunciato alla sua passione, non contraccambiata, per Michele Saviani (Alberto Rossi).

Questa settimana Cerry si troverà a sprecare un'occasione più unica che rara per coronare il suo sogno d'amore e questo lo getterà nello conforto più totale, tuttavia il destino avrà in serbo per lui una novità molto piacevole. Non viene chiarito la natura di tale novità ma a quanto pare per Cerry sarà in arrivo qualcosa di davvero speciale.

Alex sotto stress

La povera Alex (Maria Maurigi) si troverà ad affrontare un periodo infernale, dopo che la madre è andata via, la ragazza dovrà pensare a tenersi stretto il suo lavoro e allo stesso tempo badare da sola alla piccola Mia (Ludovica Nasti).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Dopo qualche perplessità iniziale, fortunatamente la situazione alla Terrazza si assesterà positivamente e la ragazza riuscirà a ritrovare pace e armonia con la sorellina minore. Inoltre Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) la aiuteranno in modo indiretto, riempendo di coccole e attenzioni la piccola Mia, in modo da farla sentire nuovamente parte di una vera famiglia. Purtroppo non tutto procederà altrettanto bene in campo sentimentale poiché Alex sarà sempre più in crisi con Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).

Tuttavia il ragazzo giungerà finalmente alla consapevolezza che non può andare avanti così e si appresterà a prendere una decisione definitiva tra lei ed Anita (Ludovica Bizzaglia).

Renato attratto da un'altra donna

Renato Poggi (Marzio Honorato) cercherà di riavvicinarsi a Nadia (Magdalena Grochowska) tuttavia le sue azioni sconsiderate finiranno per sortire esattamente l'effetto opposto. Dopo aver trascorso una pessima giornata ed in piena lite con Nadia, l'uomo incontrerà casualmente un'altra donna ed inizierà ad interessarsi sempre più a lei.