Un posto al sole inizia la nuova stagione con un'importantissima novità che farà contenti molti fan, rivelata dal settimanale Telepiù. Niko e Susanna sono andati da poco a vivere assieme, ma dopo quell'evento non si è più parlato molto della loro relazione a causa dei problemi scaturiti dal processo a carico di Manlio. Terminato il dibattimento, le trame prenderanno una sferzata del tutto imprevista, dal momento che Niko deciderà di fare una romantica proposta di matrimonio a Susanna, lasciando la ragazza letteralmente senza parole. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, che andranno in onda dal 2 al 6 settembre relative a questa storyline.

Susanna disperata

Susanna (Agnese Lorenzini) sta attraversando un periodo molto buio della sua vita. Lo stress causato dal processo contro il padre Manlio (Paolo Maria Scalondro) unito alla preoccupazione per l'esame di abilitazione forense, l'hanno fatta precipitare in un vortice di ansia. Fortunatamente la ragazza troverà in Niko (Luca Turco) un più che valido sostegno, il ragazzo sarà dolce e premuroso con lei anche nelle piccole cose.

In effetti proprio il giorno dell'esame Niko salverà la situazione da un potenziale disastro riparando la manopola dell'acqua che aveva causato l'allagamento della cucina. Il ragazzo riuscirà a tranquillizzare Susanna che potrà così affrontare a cuor leggero il suo temuto esame.

Niko chiede a Susanna di sposarlo

Susanna riuscirà a superare brillantemente l'esame, ma quando tornerà a casa per dare la notizia a Niko, si troverà dinanzi una sorpresa inaspettata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Il ragazzo le ha preparato una romantica cena a lume di candela ed è pronto a farle un'importantissima proposta. Niko le chiederà ufficialmente di sposarlo. Dinanzi a tale richiesta Susanna rimarrà totalmente spiazzata, il tutto è avvenuto chiaramente in fretta e senza nessuna programmazione tant'è che il ragazzo, sprovvisto di anello, rimedierà infilando al dito della sua amata un cerchietto metallico utilizzato per riparare un guasto idraulico. Sarà un momento felicissimo per la coppia.

L'intromissione di Beatrice

Le anticipazioni non rivelano direttamente quale sarà la risposta di Susanna, ma lasciano intuire che la ragazza, sebbene spiazzata, sarà entusiasta di accettare. A questo punto però resterà da risolvere un altro problema, vale a dire avvisare le famiglie di quanto appena accaduto. Purtroppo ci sarà un piccolo evento destabilizzante dal momento che Beatrice (Marina Crialesi) in forte crisi con Aldo Leone (Luca Capuano) farà una richiesta al ragazzo che lo lascerà basito.

Non c'è dato però sapere se tale richiesta sarà di natura lavorativa o di altro genere.