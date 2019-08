Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction spagnola Velvet Collection 2, trasmessa in prima visione assoluta. Dopo il buon successo di ascolti della prima stagione, ecco che la rete ammiraglia ha deciso di puntare anche sulla seconda serie dello spin-off di Velvet e il prossimo martedì 13 agosto andrà in onda la seconda puntata, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena, in particolar modo per Clara, la quale dovrà fare i conti con l'astio del console persiano, il quale è ancora molto offeso con la donna.

Velvet Collection 2, gli spoiler della seconda puntata del 13 agosto: Omar resta senza parole

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Velvet Collection 2 rivelano che nel terzo episodio vedremo che Omar si ritroverà a dover fare i conti con una scoperta a dir poco inaspettata, che lo lascerà senza parole. L'uomo, infatti, si renderà conto che dal suo ufficio personale sono scomparsi una serie di documenti importanti e deciderà di far luce sul caso per cercare di scoprire il nome del responsabile.

E così vedremo che alla fine riuscirà a scoprire che tali documenti sono stati rubati da Mateo: una scoperta che lo lascerà a dir poco senza parole, dato che a prenderli è stata una persona di cui Omar si fidava ciecamente. E così dopo questa terribile scoperta, vedremo che l'uomo sarà costretto a prendere una decisione clamorosa su Mateo. Dopo aver commissionato la realizzazione dell'abito di Farah Diba, deciderà di annullare tutto.

Le anticipazioni su questa seconda attesissima puntata di Velvet Collection 2 in onda la prossima settimana su Rai 1, inoltre, rivelano che nel quarto episodio vedremo che Clara si troverà a dover affrontare il comportamento negativo del console persiano Omar Ahmadi, il quale è completamente offeso con la donna e sembra non volerla 'perdonare'.

Clara si trova nei guai con il console, Pedro va al cimitero da Rita

Clara, così, decide di rivolgersi ad Eduard chiedendogli se può organizzare una cena con la quale vuole cercare di porre rimedio, una volta per tutte, a questa spiacevole situazione che si è venuta a creare con il console, chiedendogli scusa.

L'operazione riuscirà ad avere l'esito sperato?

Occhi puntati anche su Lourdes: gli spoiler di questa seconda puntata della fiction spagnola, infatti, rivelano che la donna si renderà conto del fatto che l'idea più consona sia quella di partire con Patty per l'India. Pedro, invece, deciderà di recarsi al cimitero per portare dei fiori sulla tomba della povera Rita. Jonas e Marie, invece, si troveranno ad accogliere all'interno della loro abitazione la piccola nipote Juliette.