Un graditissimo ritorno caratterizzerà le puntate spagnole di Una vita, in onda dal 19 al 23 agosto. In tale periodo, infatti, Mauro San Emeterio si rivedrà nel quartiere di Acacias 38 dopo un'assenza durata qualche anno. L'uomo, già protagonista della seconda stagione della telenovela, sarà subito coinvolto da Felipe nelle indagini nella sparizione di Marcia. Quest'ultima sparirà proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio tra lei e l'avvocato, facendo nascere dubbi e sospetti.

Si allontanerà volontariamente o qualcuno la rapirà? Le novità della settimana riguarderanno anche i rapporti di Lolita e Carmen, in costante litigio dopo il matrimonio dell'ex domestica con Ramon. Un suo malore farà pensare alla possibilità di una gravidanza.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Mauro indaga sulla sparizione di Marcia

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita della prossima settimana, segnalano che Genoveva fingerà di non avere nulla contro il rapporto di Felipe e Marcia, evidenziando persino l'intenzione di aiutare l'avvocato a noleggiare una nave dal Marocco.

Mauro San Emeterio farà ritorno inaspettatamente ad Acacias 38 e si recherà subito da Alvarez - Hermoso e lo informerà di una drammatica novità: negli anni che ha trascorso lontano dal quartiere, Teresa è morta. La stessa sorte è stata riservata al bebè che portava in grembo?

Felipe darà una festa a casa sua mentre Genoveva e Ursula si appresteranno a partire. Durante l'evento mondano la luce si spegnerà e Marcia sembrerà essere sparita nel nulla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le ricerche partiranno subito e Felipe inizialmente penserà che la fidanzata sia stata rapita. Per tale ragione affronterà Ursula in strada e le chiederà di rispondere a un suo possibile coinvolgimento. Le prime indagini di Mauro, però, non porteranno ad alcun risultato degno di nota, tanto da indurre a pensare che la donna abbia deciso di allontanarsi volontariamente.

Lolita e Carmen ai ferri corti

In attesa di scoprire gli sviluppi della sparizione di Marcia, che potrebbe essere stata rapita da Ursula e Genoveva, le anticipazioni di Una Vita della settimana si concentreranno anche sugli altri abitanti del palazzo di Acacias 38.

Dopo il matrimonio di Carmen e Ramon, i rapporti tra l'ex domestica e Lolita si faranno sempre più tesi. Quest'ultima, infatti, accuserà la "suocera" di non occuparsi abbastanza delle faccende di casa.

Nel frattempo la salute di Carmen darà qualche preoccupazione, tanto che Ramon comincerà a pensare che la moglie sia in attesa di un bambino. Emilio e Cinta decideranno di fuggire insieme e chiederanno aiuto a Jose per trovare lavoro in Argentina, ma qualcosa potrebbe andare storto anche questa volta, dato che lo stesso Josè penserà che Cinta abbia un segreto.