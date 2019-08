È stata una notte piuttosto movimentata quella che hanno vissuto i fan di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi: stiamo parlando di francesco chiofalo e Antonella Fiordelisi, i due ex volti di Temptation Island che hanno fatto sognare con il loro rapporto da favola. Poche ore fa, tramite alcune criticate Instagram Stories, la napoletana ha fatto sapere di aver scoperto un tradimento del compagno: con le lacrime agli occhi, la giovane ha raccontato di una relazione parallela che "Lenticchio" ha avuto fino a un mese e mezzo fa.

Antonella distrutta sui social: Chiofalo ha frequentato un'altra

Nelle ultime ore stanno facendo tanto discutere le Stories che Antonella Fiordelisi ha pubblicato su Instagram in piena notte. La ragazza, che non è riuscita a trattenere le lacrime per tutta la durata del suo sfogo, ha informato i fan che la sua storia d'amore con Francesco Chiofalo è stata "intaccata" da una brutta scoperta. "Ragazzi, ho cancellato la foto perché stasera ho scoperto cose oscene", ha detto la giovane rivolgendosi direttamente alle persone che la seguono sui social network.

"Non me lo sarei mai aspettato da lui. Gli ho dato anima e corpo, gli ho fatto conoscere la mia famiglia, ho fatto di tutto per lui", ha aggiunto una piangente Antonella. La napoletana ha fatto sapere di essere stata messa al corrente di una frequentazione segreta che "Lenticchio" ha avuto con una ragazza fino ad un mese e mezzo fa circa: "La vedeva quando io stavo a Salerno".

Provata da quello che ha scoperto poco prima, la Fiordelisi ha concluso il suo discorso dando della m... a Francesco e dicendo che non riusciva più a parlare.

'Lenticchio' pronto a raccontare la sua verità

Lo sfogo che ha avuto Antonella Fiordelisi stanotte ha suscitato l'ilarità di gran parte degli utenti di Instagram soprattutto perché è avvenuto a favor di obiettivo e usando un filtro bellezza che molte Vip applicano alle loro Stories. Il pensiero che hanno condiviso tanti, dunque, è che una persona che ha appena scoperto un tradimento non lo annuncia sui social network stando attenta ad inserire nel video il filtro "Lisa and Lena".

Nell'attesa che la napoletana giustifichi questa sua bizzarra scelta, riportiamo anche le uniche parole che Francesco Chiofalo ha scritto in rete dopo che la sua ex (?) fidanzata ha informato tutti che l'avrebbe tradita. In una Stories che tutti i siti di gossip stanno riportando, Lenticchio ha fatto sapere: "Sto malissimo. È una situazione molto delicata. Vi dirò tutto quando starò meglio".

Insomma, viste le premesse, c'è da aspettarsi che sentiremo parlare di questa coppia ancora per un po': sia Antonella che Francesco, infatti, hanno anticipato che hanno ancora molte cose da rivelare sulla loro relazione finita male.