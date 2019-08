La nuova edizione di Temptation Island Vip sta facendo parecchio discutere a causa della presenza 'ingombrante' di Er Faina all'interno delle sei coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti. Forse i siti di Gossip si sono talmente concentrati su questo personaggio e sulle polemiche che ha suscitato sul web da far "dimenticare" gli altri partecipanti che sono già partiti per la Sardegna.

Nonostante ciò, si vociferano i primi nomi dei single che approderanno sull'isola delle tentazioni e che avranno una sola missione da compiere: far perdere la testa ai fidanzati e alle fidanzate del villaggio.

Nomi dei probabili tentatori di Temptation Island Vip 2

Fino a qualche giorno fa si era parlato del rifiuto ormai certo dell'ex gieffino Daniele Del Moro per la partecipazione di Temptation Island Vip 2. Oggi 25 agosto sono trapelati i primi nomi dei tentatori che potrebbero approdare nel suggestivo Is Morus Relais in Sardegna.

Di chi si tratta? Il primo nome sarebbe quello di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e di Luca Onestini nonché amica dell'influencer Amedeo Venza. E' stato proprio quest'ultimo a dare l'indiscrezione sulla probabile presenza della giovane ventiquattrenne all'interno del villaggio dei fidanzati: "Una persona eccezionale, una ventata di gioia e di felicità. Una carissima amica! Sull'isola delle tentazioni sbarca una tentatrice d'eccezione: Cecilia Zagarrigo".

Un altro nome che potrebbe muovere la curiosità del pubblico telespettatore di Temptation Island Vip sarebbe quello dell'aitante Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Su di lui però non si hanno tante certezze come per la prima. L'unico indizio che ha fatto intuire la sua probabile presenza nello show di Canale 5 è il fatto che il ragazzo sia scomparso dai social dal giorno in cui sono iniziate ufficialmente le registrazioni.

Cast delle coppie del reality delle tentazioni

All'interno del cast delle coppie di Temptatation Island Vip 2, ci sarà il chiacchieratissimo youtuber Er Faina assieme alla fidanzata non famosa Sharon Macri, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e Serena Enardu, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, l'attore partenopeo Ciro Petrone e Federica Caputo e infine Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

I grandi esclusi dall'isola delle tentazioni rimangono gli ex gieffini Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Alex Belli e Delia Duran, Elena Morali e il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, Corinne Clery e il suo nuovo giovane fidanzato (di cui non è ancora noto il nome) e gli ex naufraghi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé.