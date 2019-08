L'addio mediatico che c'è stato tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, non smette di far discutere: la ragazza che il romano ha frequentato in segreto per oltre un anno, Aurora Ciorbi, ha raccontato al sito di Fanpage dei retroscena scioccanti su questa vicenda.

Stando alle affermazioni della ragazza, pare che il rapporto tra i due chiacchierati ex sia cominciato per volere della loro agenzia e che la loro principale ambizione fosse quella di partecipare a Temptation Island Vip: secondo la giovane, però, la napoletana si sarebbe davvero innamorata di "Lenticchio", mentre lui l'avrebbe sempre presa in giro.

Francesco Chiofalo sotto attacco: tutte le sue ex contro di lui

Sono accuse molto pesanti quelle che Aurora Ciorbi ha lanciato a francesco chiofalo: ieri, intervistata in esclusiva da Fanpage, l'ex compagna di "Lenticchio" ha fatto delle rivelazioni che sono destinate a far discutere.

La ragazza, che ha frequentato il romano per oltre un anno in gran segreto (pare per volere di lui), ha detto che la relazione con Antonella Fiordelisi sarebbe nata in seguito ad un accordo stipulato dall'agenzia di spettacolo che segue entrambi.

"All'inizio si sono fidanzati per finta, tutti e due sapevano che l'agenzia aveva organizzato questa cosa. Me l'ha confermato lei oggi quando l'ho sentita", ha tuonato la giovane ai microfoni del popolare sito d'informazione.

Sebbene la napoletana si sia innamorata strada facendo del personal trainer, pare che la loro frequentazione sia stata studiata a tavolino per permettere ad entrambi di rimanere "sulla cresta dell'onda".

"Lei ora è sincera, però mi ha confessato che con Francesco è nato tutto per finta", ha proseguito la ragazza.

Chiofalo, stando al racconto che ha fatto Aurora, le avrebbe detto che la storia con Antonella sarebbe stata ufficializzata per permettere a tutti e due di continuare ad apparire in televisione: "Lui la chiamava -situazione lavorativa-".

Le 'bugie' di Francesco 'smascherate' dalla Ciorbi

L'ambizione principale di Francesco e Antonella, sempre secondo Aurora, era quella di partecipare alla seconda edizione Vip di Temptation Island: "Lui mi diceva che avrebbero fatto questo programma insieme, erano convinti di essere presi.

Io continuavo a vederlo quando lei stava a Salerno perché sapevo che era solo un Gossip, una storia finta".

Stando anche ad alcuni screenshoots che la Ciorbi ha reso pubblici su Instagram di una conversazione con Chiofalo, pare che quest'ultimo avesse intenzione di lasciare la Fiordelisi al termine della loro esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. "Mi diceva che lì avrebbe chiuso con lei e sarebbe tornato da me", ha raccontato la romana a Fanpage.

Che i due ex "tentatori" fossero in corsa per un posto nel cast del format Mediaset, è un dato di fatto: quando sono state ufficializzate le 6 coppie di quest'anno, infatti, Francesco si è scagliato contro Damiano Er Faina e tanti hanno pensato che il suo attacco derivasse anche dalla delusione per non essere stato scelto dalla redazione.