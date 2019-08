Venerdì 30 agosto, in prima serata tv, andrà in onda su Real Time la prima puntata della settima edizione di Bake Off Italia 7. Alla conduzione del programma è stata confermata una specialista degli spadellamenti televisivi quali Benedetta Parodi che per l'occasione sarà affiancata dall'altrettanto confermato trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. A cambiare sarà invece la location: da Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, location della passata edizione, le scenografie della trasmissione saranno allestite a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore e si caratterizzeranno per un'originale atmosfera Anni ’50.

I concorrenti di Bake Off Italia

Dall'ultimo venerdì di agosto riprende ad andare in onda Bake Off Italia, la trasmissione gastronomica di Real Time che elegge il miglior pasticciere amatoriale del Belpaese.

Quest'anno a partecipare al format saranno diciotto concorrenti, di cui undici donne e sette uomini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. I partecipanti più giovani sono il diciottenne Riccardo Pagni, studente al quarto anno di scuola alberghiera proveniente da Montecatini Terme, i diciannovenni Alice Mancin e Rong Hao Wu e la ventenne Martina Russo che cova il sogno di aprire una pasticceria in stile statunitense.

Altri concorrenti di giovane età sono poi il ventottenne Antonio Bonanno, laureato in grafica pubblicitaria, Hasnaa Machaar, una mamma originaria del Marocco, la ventinovenne Martina Botticelli da Roma e Olena Romaniuk, una modella di trent'anni proveniente da Milano ma di origini ucraine.

La lista dei concorrenti aventi un'età compresa tra i 30 e i 40 anni prevede poi la presenza di due trentunenni del Settentrione quale Daniele Baga di Brescia e Sara Gandini di Varese, della trentaduenne Giusy Scalia dalla Sicilia, della trentasettenne Cecilia Pongetti e della trentottenne Dora Scinocca.

Completano il quadro dei partecipanti Mariangela Plebani, casalinga di quarantadue anni, Rosario Cucco, insegnante quarantacinquenne, Annamaria Renna, cinquantatreenne in cerca di occupazione, Roberto Landriscina, impiegato cinquantanovenne e Antonino Orfanò di sessantacinque anni.

Le novità di questa edizione

Come anticipato dal numero 33 del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", uscito in edicola martedì 20 agosto, Bake Off Italia 2019 ha in serbo qualche sorpresa per i telespettatori.

Già detto della location, che quest'anno ribadiamo essere Villa Borromeo d’Adda di Arcore, in provincia di Monza e della Brianza, le altre novità di questa edizione riguardano lo svolgimento di ogni puntata.

In particolare, la prima novità sarà rappresentata dalla prova a sorpresa con la quale la giudice Clelia d'Onofrio cercherà di spiazzare i concorrenti, mentre la seconda novità riguarda la presenza in studio di giudici ospiti.