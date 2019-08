Barbara D'Urso finisce al centro delle polemiche anche in piena estate. La conduttrice, volto simbolo delle reti Mediaset, riesce ad attirare le attenzioni anche adesso che non è in onda con le sue trasmissioni. In particolar modo, infatti, abbiamo visto che la D'Urso è finita al centro degli attacchi social da parte di chi l'ha accusata di aver ritoccato le fotografie che in questi giorni ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram, le quali non sono passate affatto inosservate. La replica della conduttrice partenopea non si è fatta attendere ed è arrivata proprio dal suo profilo ufficiale.

Le accuse contro Barbara D'Urso: 'Usi Photoshop' e lei sbrocca

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in questi giorni la D'Urso ha postato delle immagini su Instagram della sua vacanza al mare e in molti hanno scritto che quello scatto in realtà era stato ritoccato con Photoshop. Un'accusa che non è piaciuta per niente alla regina degli ascolti di Canale 5, la quale ha prontamente risposto sui social prima utilizzando l'arma dell'ironia nei confronti di tutti coloro che hanno messo in giro queste malelingue sulle sue foto.

E così la conduttrice ha dapprima preso in giro tutti coloro che l'hanno accusata di aver postato delle foto ritoccate su Instagram, poi è passata alle frecciatine decisamente più pesanti nei confronti di quei siti che hanno sfruttato queste accuse per ricamare dei titoli non proprio belli per la D'Urso.

La D'Urso senza troppi mezzi termini si è così rivolta a quei 'siti sfig...' che fanno titoloni sul nulla 'avendo bisogno di 'click'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso

Nonostante tutto, la conduttrice ha fatto sapere di voler bene anche loro e gli ha consigliato di non perdere mai le speranze perché forse un giorno diventeranno autorevoli come i siti seri, chiosando poi il suo duro sfogo al vetriolo con l'immancabile frase 'Col cuore'.

L'atteso ritorno in tv con ben 4 programmi

E così, si può dire che la conduttrice ha messo a tacere queste accuse che circolano sul suo conto ma intanto si gode la sua estate in vacanza, come testimoniano le foto e le stories che quotidianamente posta sul suo profilo Instagram.

Un'estate di relax per la D'Urso che si appresta ad affrontare una nuova stagione televisiva molto intensa, dove la vedremo al timone di Pomeriggio 5, in onda tutti i giorni su Canale 5 ma anche di Live - Non è la D'Urso lo show di prime time che quest'anno verrà trasmesso di domenica sera. Ufficiale inoltre il suo ritorno al timone di Domenica Live per poi condurre in primavera il Grande Fratello Nip su Canale 5.