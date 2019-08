Sono puntate emozionanti quelle che i telespettatori di Beautiful stanno seguendo in questi giorni negli Stati Uniti. Dopo che la verità sulla finta morte di Beth è stata svelata, le conseguenze non sono tardate ad arrivare, sconvolgendo ancora una volta le vite delle persone legate alla piccola. Ma se Hope non ha potuto nascondere la sua gioia immensa dopo avere scoperto che la sua bambina è viva, Steffy ha dovuto affrontare un momento terribile, vedendo uscire dalla sua casa la piccola che ha amato fin dal piccolo giorno come una figlia naturale.

Il fatto continua a scatenare grandi discussioni tra i fan di tutto il mondo, convinti che gli autori siano stati troppo crudeli nei confronti di Steffy, dando un messaggio sbagliato in merito all'importanza dei genitori adottivi. Va comunque precisato che Hope, portandosi via la neonata, ha cercato di rincuorare la Forrester, tranquillizzandola in merito al suo futuro al fianco di Beth.

Beautiful trame americane: Hope vuole che Beth e Kelly crescano insieme

Le trame americane di Beautiful continuano a concentrarsi sugli sviluppi dello scambio di culle avvenuto a Catalina a inizio anno.

Dopo avere scoperto che Beth è viva, Hope non ha più voluto rimanere separata un solo istante dalla figlia e ha deciso di portarla immediatamente a casa, insieme a Liam. Inevitabile la reazione contrariata di Steffy che ha ricordato alla sorellastra che Phoebe è destinata a soffrire allontanandosi da colei che ritiene la madre. La loro discussione ha visto anche l'intervento di Brooke e Ridge, a sostegno delle rispettive figlie, mentre Liam ha cercato di indurre entrambe a riflettere, senza però prendere le difese di Steffy, come i fan di quest'ultima avrebbero desiderato.

Hope non ha comunque voluto sentire ragioni e, alla fine, è uscita dalla casa sulla scogliera insieme alla sua bambina. Prima di allora, però, ha provato a dare un messaggio di speranza alla Forrester ricordandole che in futuro farà sempre parte della vita di Beth, soprattutto considerando che quest'ultima e Kelly sono sorelle.

Anticipazioni Beautiful: Hope confessa a Liam il suo amore

Disperata per l'addio alla sua Phoebe, nelle puntate americane di Beautiful Steffy ha sfogato la sua disperazione in un pianto liberatorio.

Al suo fianco c'era Ridge, che ha tentato di sostenerla e che nelle prossime puntate rivolgerà la sua rabbia nei confronti di Flo, colpevole di avere avuto un ruolo determinante nella finta adozione. La Fulton rischierà l'arresto ma difficilmente la sua permanenza in carcere potrà tirare su di morale Steffy. Nel frattempo, Hope sarà al settimo cielo sia per avere ritrovato la sua bambina che per il riavvicinamento a Liam.

Le recenti novità porteranno anche ad una dichiarazione d'amore, nonché alla certezza che il matrimonio con Thomas non abbia futuro.