Quali conseguenze avrà la verità su Beth Spencer nella vita di tutte le persone coinvolte? Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Liam è riuscito a svelare l'incredibile notizia a Hope e finalmente la coppia ha potuto riunirsi alla sua bambina che credevano morta. La notizia verrà riportata anche a Steffy nel corso dell'episodio in programma l'8 agosto, lasciando così la Forrester in preda alla disperazione più totale.

Ben presto, infatti, si renderà conto di essere stata vittima delle manipolazioni di Reese Buchingham, motivo per cui i documenti dell'adozione non potranno dirsi validi. La bambina verrà così restituita alla madre biologica, che la porterà con sé a casa dove verrà accolta a braccia aperte dalla famiglia Logan al gran completo. Il diverso stato d'animo di Hope e Steffy diventerà presto oggetto di nuove discussioni tra i parenti dell'una e dell'altra 'madre' della piccola. E i più attivi, da questo punto di vista, saranno Ridge e Brooke.

Anticipazioni Beautiful: le Logan danno il benvenuto a Beth

Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che la famiglia Logan darà il benvenuto al suo nuovo membro, Beth, che credevano morta durante il parto di Hope a Catalina. L'entusiasmo di Brooke, Donna e Katie sarà massimo anche se le tre sorelle si troveranno a fare i conti con la delusione per il ruolo avuto dalla nipote Flo Fulton in questa triste vicenda.

Da un lato, quindi, dovranno decidere se punire la giovane per le sue colpe ma dall'altro saranno certe che Hope debba godere della ritrovata felicità, recuperando il terreno perduto con la sua bambina. Ben diverso sarà l'atteggiamento di Ridge, sempre al fianco di Steffy nei giorni difficili dell'allontanamento da Phoebe. Lo stilista proverà a tirare su di morale la figlia e la stesso tempo penserà che Reese debba essere punito per il suo terribile piano, insieme a Flo che ha reso l'adozione possibile. E proprio le differenze vedute, saranno l'origine di nuove discussioni tra Ridge e Brooke.

Trame americane Beautiful: Thomas sparisce ma non rinuncia a Hope

Un'altra persona era a conoscenza dell'intrigo ordito da Reese e Flo ma ha mantenuto il segreto per non perdere Hope. Si tratta di Thomas Forrester, che ha tentato con ogni mezzo di evitare che Liam riveli a Hope la verità, arrivando persino alle mani con lui. Dopo tale colluttazione, il figlio di Ridge è sparito e le trame si sono concentrate sui momenti emozionanti relativo al ricongiungimento di Beth ai suoi genitori naturali.

Le anticipazioni di Beautiful precisano, però, che Thomas non rinuncerà alla moglie senza lottare. Al contrario: dal luogo in cui sarà nascosto confermerà la sua ossessione per Hope, pensando ad una strategia per riaverla indietro. E per raggiungere il suo scopo, chiamerà di nuovo in causa l'amico Vincent, lo stesso che gli aveva fornito la droga fatta assumere a Liam.