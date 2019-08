Nelle puntate americane di Beautiful, Flo Fulton ha confessato il proprio ruolo nell'adozione di Phoebe Forrester, precisando di avere ottenuto del denaro per fingersi la madre biologica della bambina. Le sue parole hanno scatenato la rabbia delle persone a lei care: Wyatt non ha più voluto sapere nulla di lei, lasciandola in tronco e chiedendo scusa a Sally per il suo comportamento. Ma il più arrabbiato è stato Ridge, che fin dal primo momento ha precisato di voler ritrovare Reese Buckingham e si è preso del tempo per riflettere in merito alla decisione su Flo e Zoe.

La situazione subirà degli importanti sviluppi nella settimana dal 19 al 23 agosto, in merito alla quale sono già stati diffusi i primi criptici spoiler. Stando a quanto riportato, lo stilista non avrà alcuna intenzione di dimenticare l'accaduto, punendo la Fulton per le sue colpe.

Beautiful anticipazioni: Shauna inorridita dalla decisione di Ridge

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane, Ridge sosterrà Steffy nei difficili giorni dell'allontanamento da Phoebe.

Hope, infatti, farà leva sui falsi documenti dell'adozione per portare subito via con sé la bambina, nonostante le lacrime di disperazione della sorellastra. Nel vedere le sofferenze della figlia, Ridge aumenterà la propria insofferenza, rivolgendola verso coloro che hanno reso possibile tutto questo. Se da un lato lui e Brooke avranno diverse vedute sulla questione, dall'altro lo stilista prenderà seriamente in considerazione la possibilità di denunciare Flo, nonostante la sua parentela con la famiglia Logan.

La svolta, da questo punto di vista, arriverà nella settimana del 19 agosto durante la quale Shauna sarà inorridita per la decisione di Ridge di punire Flo. Da qui all'arresto, dunque, il passo potrebbe essere breve.

Il detective Sanchez entra in scena il 19 agosto

A conferma della decisione di Ridge di affidare Flo Fulton alla giustizia arriva anche la notizia del ritorno in scena del detective Sanchez.

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful, l'attore Jeremy Ray Valdez si vedrà proprio a partire dal 19 agosto, nella stessa settimana in cui lo stilista giungerà all'importante decisione. Sarà dunque proprio la Fulton ad essere oggetto di indagini da parte della Polizia? In attesa di scoprire se davvero ci sarà un epilogo di questo tipo o se la partente di Brooke riuscirà a farla franca, sarà meglio non perdere di vista un ulteriore passaggio che avverrà nella settimana successiva.

Proprio a fine agosto, comparirà l'attore Vincent Irizarry che interpreterà il dottor Armstrong. Come ammesso dallo stesso interprete, la sua partecipazione sarà legata alla story di Phoebe/Beth.