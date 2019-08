Il matrimonio di Ridge e Brooke dura ormai da diverso tempo nelle puntate americane di Beautiful, ma sembra destinato ad andare incontro ad una rapida e insanabile crisi. Gli attriti tra la storica coppia saranno legati alla caduta di Thomas dalla scogliera nei pressi della casa di Steffy. Infatti sarà proprio la Logan a provocare questo "incidente" nel tentativo di difendere Hope dalla furia del rampollo Forrester.

Ridge assisterà alla tragedia e si renderà ben presto conto che la moglie ha avuto un ruolo attivo in tutta la vicenda. Per questo motivo gli sarà molto difficile perdonarla, soprattutto perché il giovane resterà gravemente ferito e costretto a lottare tra la vita e la morte in ospedale, in stato di coma. E dal litigio con Brooke al tradimento di Ridge il passo sarà breve.

Beautiful anticipazioni: Ridge è furioso con Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane, Ridge correrà al capezzale di Thomas dopo la caduta dalla scogliera causata da Brooke.

Non ci saranno dubbi sulle responsabilità della donna, intervenuta per separare il giovane Forrester da Hope. Inoltre sarà proprio la madre di Beth ad ammettere che il marito non voleva farle del male, rivelando che in quel momento stava solo cercando di scusarsi con lei (come poco prima aveva fatto anche con il figlio Douglas).

Avendo assistito alla tragedia, Ridge sarà furioso con la moglie e la riterrà colpevole dell'accaduto.

Da qui si aprirà una crisi coniugale soprattutto perché la Logan negherà le sue colpe, continuando ad addossare al figliastro le proprie responsabilità nella separazione di Hope e della piccola Beth.

Prossime puntate Beautiful: Ridge trascorre la notte con un'altra donna

I litigi di Brooke e Ridge saranno destinati ad avere delle conseguenze apparentemente insanabili. Gli spoiler statunitensi di Beautiful, infatti, rivelano che la donna troverà un insperato sostegno in Bill Spencer, anche lui convinto che l'ex moglie non abbia alcuna responsabilità attiva nella caduta di Thomas.

Ridge, invece, cercherà di dimenticare i suoi dispiaceri trascorrendo la notte con un'altra donna. Il nome della persona con la quale tradirà Brooke al momento è ancora top-secret. L'ipotesi più accreditata è che possa essere Shauna Fulton, che a sua volta potrebbe sfruttare questa relazione per riportare la figlia Flo in libertà.

Da non escludere, però, anche una probabile sbandata per Katie, proprio nel momento in cui Brooke sarà nuovamente vicina a Bill.

Più fantasiosa, invece, risulta l'eventualità di una notte d'amore con Quinn Fuller o a Taylor che, nelle trame americane, è uscita di scena per dedicarsi al volontariato in Africa.