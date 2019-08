Colpi di scena e tragedie saranno all'ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful, in onda l'ultima settimana di agosto. In essa, infatti, accadrà quell'evento drammatico di cui si parla da giorni e che coinvolgerà Thomas, Hope e Brooke. Il rampollo Forrester, sparito per qualche giorno dopo la scoperta della verità su Beth, si presenterà alla casa sulla scogliera per parlare con la moglie.

I due si troveranno per qualche minuto da soli, proprio mentre Brooke e Ridge correranno da loro per evitare che possa accadere qualcosa di grave. E stando a quanto riportano le prime anticipazioni, uno di loro finirà per trovarsi in una situazione pericolosa. Dovrebbe essere Thomas a lottare tra la vita e la morte, dato che il detective Sanchez indagherà su un incidente che lo riguarderà.

Una tragedia colpisce Logan e Forrester

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester verrà informato dell'intenzione di Hope di divorziare da lui, dopo la scoperta delle menzogne su Beth.

La Logan darà a Justin il mandato di occuparsi dei documenti dell'annullamento e, allo stesso tempo, di sistemare la questione della finta adozione di Phoebe. Per nulla intenzionato a concedere vita facile alla moglie, Thomas deciderà di raggiungerla a casa di Steffy per tentare di convincerla a cambiare idea. Le ragioni per le quali la Forrester non sarà presente in quel momento non sono state svelate, ma sembra certo che la casa sulla scogliera sia stata scelta dagli autori come location ideale per il dramma che seguirà.

Nella settimana del 26 agosto, infatti, accadrà una tragedia quando Brooke tenterà di salvare Hope da Thomas. Sarà proprio lei, dunque, a far cadere il figliastro giù dalla scogliera? Potrebbe così ripetersi quanto accaduto in passato per Amber Moore, quando rischiò di perdere la vita in seguito a un'analoga situazione.

Il matrimonio di Brooke e Ridge è in pericolo

A ulteriore conferma della caduta dalla scogliera di Thomas, con il coinvolgimento diretto o indiretto di Brooke, arrivano anche le anticipazioni di Beautiful riguardanti il matrimonio dei coniugi Forrester.

È stato reso noto, infatti, che l'unione di Ridge e Brooke entrerà in crisi come mai accaduto prima di allora. Lo stilista non perdonerà la moglie per avere messo a repentaglio la vita di Thomas? Sembra comunque certo che il giovane rampollo non morirà in tale incidente, dato che il suo interprete Matthew Atkinson ha firmato un contratto di due anni con la storica soap. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto segnalano, inoltre, che il detective Sanchez indagherà sull'incidente di Thomas.

Infine, le novità riguarderanno Wyatt che difenderà Sally dagli attacchi di Quinn mentre Shauna farà visita a Flo in prigione.