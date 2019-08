Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato scritto da William J. Bell e Lee Phillip Bell in onda dal 23 marzo 1987 in America. Nelle puntate trasmesse dal 26 agosto su Canale 5 Katie Logan otterrà l'affido di Will mentre Bill Spencer finirà in ospedale in gravi condizioni dopo aver avuto uno scontro con Ridge Forrester. Infine Pam Douglas sarà sempre più decisa a vendicarsi di Quinn Fuller, rea di averle fatto saltare le sue nozze.

Beautiful: Steffy vede un bacio tra Bill e Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, in onda a partire dal 26 agosto su Canale 5, annunciano importanti colpi di scena per questa nuova stagione televisiva. Nel dettaglio Katie avrà la custodia esclusiva di Will con il giudice che lascerà a Bill la possibilità di una revisione dopo sei mesi. Nel frattempo Brooke apprenderà che Ridge ha favorito la sorella nella battaglia legale con lo Spencer dopo aver corrotto il giudice.

La Logan, a questo punto, tenterà di convincere la sorella ad avvicinare Will nuovamente a suo padre. Questo gesto provocherà il riavvicinamento tra la moglie del Forrester e il magnate tanto che i due si baceranno nell'ufficio dello stilista. Un bacio che sarà spiato da Steffy, che crederà che tra i due ci sia una relazione extra-coniugale tanto da decidere di raccontare tutto a Ridge. Una scoperta che manderà su tutte le furie quest'ultimo sebbene Brooke gli dichiari il suo assoluto amore. Alla fine tra i due tornerà il sereno mentre la tensione tra Bill e il Forrester salirà alle stelle.

Lo Spencer in coma dopo una lite con Ridge

Gli spoiler di Beautiful in onda da settembre su Canale 5 annunciano che Ridge e Thorne si recheranno a casa di Bill per avvertirlo di comportarsi bene con Will e di non avvicinarsi a Brooke. Qui tra i tre uomini nascerà una violenta colluttazione che porterà lo Spencer a volare giù dal balcone durante un parapiglia col figlio di Eric. La vita del padre di Liam sarà appesa ad un filo.

L'editore si sveglierà dal coma proprio durante una visita di Brooke al suo capezzale. Qui l'uomo dimostrerà di essere cambiato sebbene il Forrester non creda al suo pentimento in quanto è stato lui a provocare la rissa.

Pam vuole dividere Eric e Quinn

Pam e Charlie, invece, decideranno di unirsi in matrimonio. La donna progetterà di sposarsi a Villa Forrester davanti al ritratto di Stephanie. Peccato che Quinn sia del parere contrario tanto che con la Douglas nascerà un violento scontro che porterà ad un taglio sul ritratto della defunta moglie di Eric.

Proprio quest'ultimo si ritroverà a fare da arbitro tra la Fuller e la cognata che alla fine deciderà di non sposarsi a causa del clima di tensione in casa. Infine la fidanzata di Charlie chiederà a Donna di riconquistare il patriarca dei Forrester per allontanarlo per sempre da Quinn.