La verità sulla finta morte di Beth Spencer è finalmente venuta a galla nelle puntate americane di Beautiful. Non appena ascoltata la confessione di Flo Fulton, Liam ha subito riportato la notizia a Hope, mentre nelle prossime puntate toccherà anche a Steffy scoprire l'accaduto. La Forrester dovrà fare i conti con una triste realtà che la obbligherà a perdere la bambina che ama e che dovrà essere restituita alla madre biologica.

Se la felicità della Logan sarà alle stelle, dopo il periodo buio, il mondo di Steffy verrà improvvisamente distrutto quando sarà costretta a dire addio a Phoebe. Non solo: Hope non avrà più alcun motivo per tenere le distanze da Liam e gli confesserà il suo amore, mai svanito nonostante la separazione e il matrimonio con Thomas.

Anticipazioni statunitensi Beautiful: Hope vuole riprendere la sua vita con Liam

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope aveva chiesto l'annullamento del matrimonio con Liam per permettergli di essere felice al fianco di Phoebe e Kelly.

Lei, d'altro canto, aveva deciso di dedicarsi completamente a Douglas, motivo per cui aveva deciso di sposare Thomas senza essere innamorata di lui. La verità sullo scambio di culle avvenuto a Catalina rimetterà tutto in discussione: la Logan scoprirà che anche Thomas aveva mantenuto il tragico segreto e non avrà alcuna intenzione di offrirgli una seconda possibilità. D'altro canto, a suo dire non ci sarà più nessun ostacolo tra lei e Liam.

Non appena riabbracciata Beth, e riportata nella sua vita, la figlia di Brooke confesserà i sentimenti per l'ex marito, ammettendo di non avere mai smesso di amarlo.

Flo e Shauna chiedono scusa alle Logan

In attesa di scoprire se ben presto Hope e Liam torneranno a essere una coppia a tutti gli effetti, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano anche delle novità per gli altri personaggi coinvolti nella storyline del momento.

Flo e Shauna si introdurranno nella proprietà di Brooke e cercheranno di chiedere scusa alla loro famiglia. A quanto pare, per loro, sarà difficile farsi perdonare: Hope continuerà a essere furiosa con Flo, mentre Brooke rivolgerà la sua rabbia verso Shauna. Il più deluso sarà Ridge che, preoccupato per la disperazione in cui si troverà Steffy, mediterà di prendere dei provvedimenti contro tutti coloro che hanno reso possibile questo dramma.

Il fatto potrebbe in qualche modo essere legato al ritorno in scena del detective Sanchez, previsto per le puntate americane del mese di agosto. I telespettatori USA sono, comunque, invitati a non dare nulla per scontato dato che questa vicenda riserverà un sorprendente colpo di scena a fine mese. Il fatto sarà in qualche modo collegato all'ingresso del dottor Armstrong, legato proprio alla story di Beth.