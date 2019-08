Beth Spencer è viva e Hope ha potuto finalmente riabbracciarla dopo otto mesi di disperazione durante i quali credeva di averla persa. Le puntate americane di Beautiful sono attualmente concentrate proprio sulla storyline principale del 2019, destinata a riservare in futuro ancora delle grandi sorprese. È noto, infatti, che l'entrata in scena del dottor Armstrong sarà collegata proprio alla figlia di Hope e Liam.

La piccola potrebbe essere sottoposta al test del DNA oppure, tesi che sta prendendo piede nei siti d'oltreoceano, essere gravemente malata. Ma in attesa di scoprire l'evoluzione del caso, i suoi due genitori stanno vivendo con grande gioia la ritrovata unione. Beth è stata portata a casa, dove Hope ha anche riabbracciato Douglas, da tutti considerato un piccolo eroe per avere raccontato la verità.

Trame Beautiful: Hope e Brooke ringraziano Douglas

Nelle trame americane di Beautiful, Hope ha informato Steffy di non voler restare separata da Beth per un solo istante in più. Ha quindi portato via con sé la bambina, lasciando la Forrester nella disperazione più completa. Il ritorno a villa Logan è stato caratterizzato dal riavvicinamento a Liam, al quale Hope ha confessato di non avere mai smesso di amarlo.

Ma anche un'altra persona è stata grande protagonista nelle svolta a questa emozionante vicenda. Douglas aveva ascoltato per caso una conversazione telefonica di Thomas e, nonostante l'opposizione del padre, aveva deciso di confessare a Liam quanto scoperto. Il bambino, l'unico ad essere stato sincero sulla finta morte di Beth, è stato accolto a braccia aperte da Brooke e Hope. La prima lo ha ritenuto un vero eroe, mentre la seconda lo ha rassicurato sul suo futuro: sarà sempre al suo fianco, anche se Beth è tornata a casa. Il bambino, però, si è detto preoccupato della reazione di Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Thomas rappresenta un pericolo

Se da un lato Douglas è stato considerato un piccolo eroe da Hope, dall'altro lato nelle prossime puntate la Logan dovrà fare i conti con la reazione di Thomas riguardante il ritorno a casa di Beth. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il rampollo Forrester continuerà a cercare una strategia per non perdere la donna che ha sposato. Per tale ragione chiamerà in causa il suo amico Vinny, lo stesso che solo qualche settimana fa gli aveva fornito la droga che poi era stata fatta assumere da Liam.

E gli esiti di questa fissazione per Hope potrebbero essere nefasti. I primi spoiler relativi alle puntate della settimana del 19 agosto segnalano, infatti, che Thomas sarà furioso nell'apprendere i piani della moglie sul loro futuro. Non solo: Brooke darà vita ad una corsa contro il tempo per salvare Hope dalle grinfie del rampollo Forrester.