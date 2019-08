Dopo alcune settimane di pausa, lunedì 26 agosto tornerà in onda Beautiful. L'appuntamento è, come di consueto, dal lunedì al venerdì, alle 13.45 circa, su Canale 5. La soap opera riprenderà, naturalmente, da dove si era interrotta a inizio agosto, ovvero, dal processo che vede scontrarsi Bill e Katie. Quest'ultima è disposta a tutto pur di ottenere l'affidamento esclusivo di suo figlio Will. Dopo diverse testimonianze, il giudice arriva finalmente a prendere una decisione definitiva, ovvero, quella di affidare il bambino a sua madre e al suo nuovo compagno.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima settimana.

Beautiful spoiler del 26 e 27 agosto: la sfilata dei testimoni

L'episodio di Beautiful di lunedì 26 agosto incomincerà con il prosieguo del processo. Bill sarà sempre più convinto che la sua ex moglie abbia deciso di sposare Thorne solo per avere una posizione più agevolata in merito all'affidamento. Intanto, Carter inserirà nelle cartelline relative al processo anche i documenti del matrimonio tra Katie e Thorne.

I due, infatti, essendosi sposati, sarebbero in grado di regalare al piccolo Will una famiglia ben solida.

Nel corso della puntata di martedì 27, invece, assisteremo alla sfilata di testimoni. Coinvolti nella vicenda saranno:Thorne, Ridge, Liam e Katie. Ognuno di essi dovrà esprimere in che tipo di rapporto si trova con il potente Spencer. Il giudice ascolterà tutte le campane e l'ago della bilancia continuerà a vacillare prima da una parte, poi dall'altra.

Anticipazioni dal 28 al 30 agosto: il giudice prende la sua decisione

Mercoledì 28 agosto, invece, vedremo che le testimonianze termineranno. L'attenzione si sposterà leggermente verso Hope e Steffy. Le due ragazze, infatti, saranno costrette a trascorrere del tempo insieme a causa dei provini fotografici delle modelle che inseriranno nella propria squadra. Tornando in tribunale, vedremo che il giudice si prenderà del tempo per riflettere sulla decisione da prendere.

La puntata di giovedì si riaprirà con il giudice che convocherà Katie Forrester e Bill Spencer nuovamente in tribunale per emettere, finalmente, il verdetto finale. Entrambi i protagonisti si riveleranno particolarmente tesi, ad ogni modo saranno pronti al responso.

Solo nel corso dell'ultima puntata di Beautiful della settimana, quella di venerdì 30 agosto, scopriremo quale sarà la decisione. Dopo aver radunato le parti in causa, il giudice dirà di aver esaminato attentamente il caso e di essere giunto alla conclusione che Will sarà sicuramente più sereno in compagnia di sua madre e del suo nuovo compagno.

Ad ogni modo, a Bill sarà data una seconda opportunità. L'uomo potrà vedere suo figlio ogni volta che vorrà.