Torna l'appuntamento dedicato alle anticipazioni di Beautiful che ormai vanta tra le sue principali protagoniste Hope Logan e Steffy Forrester. Nel corso delle puntate che andranno in onda negli Stati Uniti in questi ultimi giorni di agosto, la figlia di Brooke perderà letteralmente il controllo delle sue azioni quando scoprirà che Flo Fulton l'ha ingannata sul destino di sua figlia Beth.

La giovane, infatti, durante un duro confronto con la cugina, arriverà addirittura a prenderla a schiaffi.

Beautiful: Liam smaschera Flo

Gli spoiler statunitensi di Beautiful si soffermano soprattutto su Flo, che finirà nel mirino di Hope, Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge e Liam (Scott Clifton) dopo aver finto di essere la madre biologica di Beth. Tutto avrà inizio quando il figlio di Spencer comincerà ad indagare dopo aver ascoltato una conversazione tra Thomas e la Fulton, durante la quale i due si sono ripromessi di non rivelare a nessuno il loro segreto.

Il giovane, infatti, intuirà che la cugina di Hope sta nascondendo qualcosa su Beth e, per provare a smascherarla, chiederà l'aiuto del fratello Wyatt. Entrambi decideranno di mettere alle strette la ragazza che, pervasa anche dai sensi di colpa, finalmente racconterà tutta la verità, confessando di aver finto di aver messo al mondo una bambina (Beth) che poi era stata inconsapevolmente adottata da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Quando finalmente sarà chiaro come sono andate le cose, mentre la Forrester sarà distrutta all'idea di di separarsi da Phoebe, Liam e l'ex moglie saranno felici di poter riabbracciare al più presto la loro bambina.

Hope delusa dalla cugina

Ridge, Liam e Hope (Annika Noelle) si scontreranno duramente con la Fulton. In particolare, Forrester pretenderà che la giovane venga arrestata insieme al dottor Reese, reo di aver rapito sua nipote.

Intanto lo stato d'animo della giovane Logan sarà diviso tra la felicità di aver ritrovato la sua bimba che aveva creduto morta durante il tragico parto sull'isola di Catalina, e la delusione per il comportamento della cugina. Di conseguenza, la ragazza deciderà di avere un confronto con la parente.

Hope prende a schiaffi Flo

La Logan non riuscirà a perdonare Flo, ritenendola responsabile delle sue sofferenze.

Dal canto suo, la Fulton manterrà un atteggiamento piuttosto dimesso, limitandosi a chiedere scusa per aver mentito alla cugina. La madre di Beth, però, non si dimostrerà disposta ad accettare le scuse e, al culmine della discussione, in preda alla rabbia schiaffeggerà la parente.

La figlia di Shauna verrà perdonata o finirà in carcere? Possiamo anticipare che la giovane verrà prelevata dalla polizia dopo essere stata denunciata da Ridge Forrester.

Infine ricordiamo che queste puntate andranno in onda su Canale 5 tra diversi mesi a causa della differenza temporale che intercorre tra la programmazione americana e quella italiana.