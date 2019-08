Torna lo spazio dedicato alle novità su Beautiful, lo sceneggiato americano che riesce ancora oggi ad incollare milioni di telespettatori davanti allo schermo di tutto il mondo. Nelle puntate Usa, in onda da settembre sulla Cbs, Ridge Forrester e Brooke Logan saranno sempre più distanti dopo l'incidente di Thomas. Se la madre di Hope troverà una spalla su cui piangere in Bill Spencer, lo stilista trascorrerà una notte di passione con una donna dall'ignota identità

Beautiful: Ridge accusa Brooke dell'incidente di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda attualmente negli Usa, rivelano che il matrimonio tra Ridge e Brooke andrà incontro ad una grave crisi.

I problemi saranno dovuti alle conseguenze della caduta di Thomas dalla scogliera vicino all'abitazione di Steffy. Qui la Logan provocherà il tragico incidente che costerà quasi la vita al giovane Forrester. Dall'altro canto lo stilista capirà che sua moglie ha provocato la fatale caduta dopo aver assistito impotente alla drammatica scena. Per questo motivo l'uomo non riuscirà a perdonarla quando il figlio sarà trasportato in una clinica in stato di coma.

Qui Brooke e Ridge cominceranno a litigare furiosamente. A tal proposito, quest'ultimo addosserà tutte le responsabilità alla moglie per aver messo il becco nel chiarimento tra Thomas e Hope. Proprio la madre di Beth confesserà che il vedovo di Caroline sta cercando di porgerle delle scuse che poco prima aveva fatto anche a suo figlio. Ma la Logan respingerà con forza tutte le colpe continuando ad addossare tutte le responsabilità al figliastro.

La Logan si avvicina a Bill

Le trame americane di Beautiful, in onda ad inizio settembre sull'emittente Cbs, svelano che la crisi coniugale tra Brooke e Ridge apparirà insanabile. Per questo motivo la Logan si avvicinerà pericolosamente a Bill. Quest'ultimo e l'ex moglie, infatti, saranno convintissimi non abbia alcuna responsabilità nel tragico incidente accaduto al padre di Douglas. Una vicinanza che metterà al rischio il fidanzamento tra sua sorella Katie e lo Spencer.

Il Forrester passa la notte con un'altra donna

Dall'altro canto il Forrester, sopraffatto dalla paura di perdere Thomas e ricoverato in gravi condizioni in un letto d'ospedale, passerà una notte con un'altra donna. Ebbene sì, lo stilista tradirà nuovamente la Logan sebbene l'identità sia ancora avvolta nel mistero. Alcuni portali americani ipotizzano che si tratti di Shuana Fulton interessata a far uscire sua figlia Flo dal carcere dopo essere stata coinvolta nello scambio delle culle.

Altri siti, invece, fanno i nomi Donna Logan e Taylor Hayes che potrebbe tornare dall'Africa per stare vicino a Thomas. In attesa di scoprirlo si ricorda che queste puntate inedite saranno trasmesse in Italia tra diversi mesi a causa della differenze temporale tra Italia e Stati Uniti.