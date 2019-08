Belen Rodriguez è sempre stata al centro dell'attenzione nelle notizie di Gossip, soprattutto in questo periodo. Infatti, la showgirl e modella argentina è stata aspramente criticata in seguito a La notte della Taranta. La donna ha condotto lo spettacolo sul ballo pugliese assieme al marito Stefano De Martino.

Tuttavia, negli ultimi tempi i giornali e le riviste non fanno altro che parlare della sua presunta Gravidanza.

I sospetti sono nati da quando la coppia è tornata insieme. I due ne hanno anche parlato in un'intervista. Il commento dei giovani Belen e Stefano ha entusiasmato ed esaltato di gioia i fan.

'Work in progress', commenta la coppia

I genitori del piccolo Santiago hanno discusso della possibilità di avere un altro figlio. La coppia ha commentato in merito ad una nuova possibile gravidanza, dicendo "Work in progress", cioè "Lavori in corso".

Dalle parole di Belen e Stefan sembrerebbe ancora un progetto futuro. Tuttavia, sui social è apparsa una foto dubbiosa. Potrebbe essere conferma della dolce attesa della modella argentina? Forse, ma nulla è stato ancora confermato. L'idea della donna potrebbe essere solamente prendere in giro il gossip e alimentare nuove notizie sul suo conto.

Dall'immagine si può notare il figlio della coppia che fa capolino da un letto per bambini.

Sul fondo legnoso del giaciglio è inciso il nome di Penelope ben in evidenza. Lo scatto è parecchio misterioso. Pertanto, secondo alcuni si tratterebbe di una nuova femminuccia in arrivo a casa De Martino. Tuttavia, si deve aggiungere che Belen ha recentemente dichiarato che vorrebbe chiamare sua figlia Talita, se aspettasse una bambina.

Numerosi auguri virtuali sono giunti dai fan

Appena è stato pubblicato il post, il web è impazzito di gioia.

Tutti i fan hanno interpretato la foto come una prova certa della gravidanza della showgirl. Ma occorre ribadire che ancora non c'è niente di ufficiale. Il profilo di Belen Rodriguez si è riempito di auguri virtuali di numerosi utenti.

Qualcuno scrive, "Evviva una femminuccia, ora è una famiglia completa". Altri hanno affermato che sono gli occhi della ragazza a rivelare la verità, anche se dalla pancia non si vede nulla.

Infatti, questo fatto sembrerebbe confermare il contrario. Sarebbe strano se la Rodriguez fosse in dolce attesa con un ventre ancora perfettamente piatto. Secondo altri ancora, si tratterebbe di uno strano modo per comunicare la dolce attesa e non ci sarebbero altri significati.

Solamente il tempo potrà ufficializzare questa lieta nuova o smentirla del tutto. I due hanno comunque espresso la volontà di volere un altro bambino.

Pertanto, non rimane che attendere novità.