Dopo alcuni giorni di silenzio, il Gossip su una presunta gravidanza di Belen Rodriguez è tornato più prepotente di prima.

Stefano De Martino e Belen non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Lo stesso conduttore di Made in Sud in una vecchia intervista, aveva confidato di aver 'avviato i lavori'. D’altro canto anche la conduttrice argentina, ha ammesso di voler diventare mamma per la seconda volta.

In queste ore i fan della coppia italo-argentina sembrano non avere dubbi circa lo stato interessante della più grande di casa Rodriguez. A scatenare il gossip sarebbe stato uno scatto postato dalla showgirl.

Nello specifico la moglie di Stefano De Martino ha postato su Instagram una foto in cui compare il figlio Santiago. Il piccolo di casa si trova in un lettino di legno, in cui appare una scritta ben visibile: “Penelope”.

Quest’ultimo sarebbe stato l’indizio che non lascerebbe dubbi. Molti fan hanno preso letteralmente d’assalto lo scatto, pubblicando numerosi commenti d’auguri e complimentandosi con i due coniugi.

Ai numerosi commenti la diretta interessata ha preferito non rispondere. Belen si è solamente limitata ancora una volta a raccontare sui social, le sue giornate in compagnia della sua famiglia.

De Martino-Rodriguez: dal mare alla montagna

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo un lungo periodo di vacanza trascorso al mare, hanno deciso di regalarsi altri giorni di relax al fresco della montagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La coppia archiviati i primi impegni di lavoro è volata in Svizzera, per godere delle splendide montagne. Sui social sia Stefano che Belen postano le loro lunghe camminate nei sentieri oppure le scalate in cima alle montagne. Presto la famiglia tornerà in Italia per la conduzione del Festival di Castrocaro. Nel frattempo la Rodriguez ha fatto una nuova dedica sul web al marito: “Sei la mia forza”.

Marcello Sacchetta: ‘Non sento Stefano da molto’

Voci di corridoio mormorano un allontanamento tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

I due giovani dopo essersi conosciuti ad Amici hanno condiviso tanti momenti dentro e fuori le quinte. Da quando Stefano è tornato con Belen, però dei due non c’è più traccia. Attraverso un’intervista a Chi, Marcello Sacchetta ha fatto chiarezza sulla vicenda. Stando al racconto del conduttore di Canale 5, i due non si sentirebbero più da tempo ma sarebbero ancora in ottimi rapporti. Marcello avrebbe riferito di essere dispiaciuto per non aver più sentito il partenopeo, ma non proverebbe nessun rancore.

Al contrario Sacchetta sarebbe felice per Stefano, poiché avrebbe ritrovato la sua stabilità sentimentale e avrebbe riunito di nuovo la famiglia.