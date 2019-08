Le ultime settimane di Bitter Sweet, prima che lasci il post al consueto appuntamento con Uomini e Donne, rivelano trame davvero particolarmente avvincenti. Quello che accadrà nei primi tre episodi della prossima settimana sarà davvero inaspettato. La protagonista principale sarà Asuman. Quest'ultima ha accettato del denaro da Deniz per saldare i debiti di sua sorella Nazli. Allo scopo di restituire la somma di denaro, però, la ragazza accetterà un lavoro molto pericoloso.

Demet, intanto, sarà sempre più pericolosa per Hakan, la donna possiede la registrazione in cui il marito ha confessato tutte le sue malefatte, per questo avrà intenzione di usare tale materiale contro di lui.

Bitter Sweet puntata lunedì 2 settembre: Asuman accetta un lavoro pericoloso

La puntata di Bitter Sweet di lunedì 2 settembre vedrà al centro dell'attenzione la sorella di Nazli. La ragazza, infatti, allo scopo di risollevare le sorti lavorative di sua sorella, ha deciso di accettare il prestito di Deniz. Una volta scoperta la cosa, la Piran andrà su tutte le furie e si arrabbierà moltissimo con la giovane Asuman. Proprio per questo motivo, la ragazza incomincerà a sentirsi particolarmente in colpa e deciderà di accettare un lavoro da parte di un uomo estremamente pericoloso.

Ferit, intanto, farà tardi ad un appuntamento molto importante per Nazli e per il suo ristorante. Ad ogni modo, i due sposi decideranno di allontanarsi per un po' di tempo da tutti in modo da cercare di ritrovare la loro serenità. Asuman, intanto, incomincerà il suo nuovo e segreto lavoro e si caccerà subito nei guai. L'uomo pericoloso, infatti, l'aggredirà provando a farle del male. Per fortuna Deniz scoprirà tutto e riuscirà a salvare la giovane.

Episodi fino al 6 settembre: Nazli e Ferit ritrovano l'armonia

L'episodio di Bitter Sweet di martedì 3 settembre, invece, vedrà come protagonisti Ferit e Nazli. I due, infatti, decideranno di ritagliarsi una giornata per sé in modo da ritrovarsi. Demet, intanto, terrà sempre più in pugno suo marito Hakan. La donna, infatti, lo ha registrato mentre ha confessato di essere stato il mandante dell'omicidio di Demir e Zeynep. Avendo il coltello dalla parte del manico la donna minaccerà di raccontare tutto alla polizia in modo da liberarsi definitivamente di lui.

Infine, verso la fine della settimana vedremo che Nazli e Ferit si perderanno in un bosco. I due troveranno uno chalet vuoto e decideranno di trascorrere lì l'intera notte. Questo avvenimento, ovviamente, li aiuterà molto a ricongiungersi. Pelin e Deniz, intanto, faranno il possibile per far sì che emerga la verità sul matrimonio dell'Aslan e la Pinar.