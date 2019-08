Le anticipazioni della soap opera turca 'Bitter Sweet' riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate, Leman, interpretata dall'attrice Yesim Gul, inizierà ad interessarsi sempre di più alla relazione amorosa tra suo figlio Ferit e la giovane Nazli, poiché sarà avvertita da Deniz e da Pelin in merito al rapporto stabilitosi recentemente tra i due. Per tale ragione, Leman deciderà di stabilirsi presso l'abitazione della coppia, con la scusa di voler stare accanto a suo nipote Bulut. Nel frattempo, Hakan organizzerà un diabolico piano per fare in modo che Nazli si senta obbligata a lasciare definitivamente Ferit.

Hakan ricatta Nazli

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Hakan costringerà Nazli a chiedere a Ferit il divorzio. L'uomo mostrerà a Nazli un video di sua sorella Asuman, nel quale la ragazza spara a Muzzafer. Hakan, dunque, ricatterà Nazli, intimandole di interrompere immediatamente la sua relazione con Ferit, altrimenti lui provvederà subito a denunciare Asuman per 'tentato omicidio'. Inizialmente Nazli penserà di non accettare la richiesta di Hakan, in un secondo momento, però, sarà costretta ad accettare il ricatto dell'uomo.

La donna, infatti, si ritroverà obbligata ad acconsentire alle richieste, poiché sua sorella Asuman sarà notevolmente presa dai sensi di colpa per aver sparato a Muzzafer ed inaspettatamente tenterà il suicidio. Pertanto Nazli lascerà immediatamente Ferit, ma non gli rivelerà il motivo della sua decisione improvvisa.

Hakan minaccia Leman

Hakan andrà a parlare con Leman, la madre di Ferit, consigliandola di non immischiarsi nei suoi piani, poiché l'uomo è a conoscenza di un importante segreto che riguarda il padre di Ferit.

Pertanto minaccerà la donna e le dirà di essere intenzionato a rivelare subito il 'segreto' a suo figlio se lei dovesse provare ad ostacolarlo in qualche modo. Successivamente si scoprirà che Hakan ha perso i suoi genitori quando era ancora piccolo e per questo motivo ha trascorso gran parte della sua vita presso un orfanotrofio. Più tardi Hakan ricorderà a Leman che, in passato, è stata l'amante di suo padre e le ricorderà di non immischiarsi nei suoi affari.

Infine si scoprirà che il padre di Ferit, preso da un'incomprensibile ira, uccise il padre di Hakan: Ferit non ha mai saputo della terribile vicenda avvenuta in passato.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Bitter Sweet

In attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Bitter Sweet è possibile guardare in streaming online le puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito apposito MediasetPlay.it.

Nella piattaforma, inoltre, si possono trovare dei video interessanti che riguardano gli spoiler della telenovela turca.