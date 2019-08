Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che sta conquistando i telespettatori del piccolo schermo. Nelle prossime puntate italiane, Demet Kaya capirà che ad uccidere suo fratello Demir e Zeynep è stato Hakan Onder, poiché ossessionato di diventare capo della Pusola Holding.

Bitter Sweet: battaglia per l'affido di Bulut

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le prossime puntate trasmesse, si soffermano su Demet, la quale farà una bruttissima scoperta sul conto di suo marito Hakan.

Tutto avrà inizio esattamente, quando la coppia diabolica perderà la custodia esclusiva di Bulut a favore di Ferit e Nazli, diventati nel frattempo marito e moglie. Durante il processo, l'avvocato dell'Aslan confermerà che il bambino non è felice con gli zii paterni mentre Deniz lo rifiuterà di prendere in affido dopo non essere sceso a patti con sua sorella e il cognato.

Hakan e Demet cacciati dalla Pusola Holding

Ma ecco che il Kaya si metterà una mano sulla coscienza, tanto da testimoniare a favore della felicità del figlio di suo fratello Demir.

Infatti farà in modo che il giudice affidi Bulut esclusivamente all'affarista e la cuoca. Di conseguenza, il vispo fanciullo farà immediatamente i bagagli per trasferirsi in pianta stabile nella grande casa dello zio Ferit, dove sarà accolto a braccia aperte dalla cuoca. Dall'altro canto, per i coniugi Onder sarà un duro colpo da digerire. L'affarista, infatti, non perderà tempo, tanto da cacciare Hakan e Demet dalla Pusola Holding. Ma attenzione perché tutto questo innescherà la reazione dei suoi nemici.

La Kaya apprende la verità sulla morte del fratello Demir

Stando agli spoiler di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, si apprende che l'aria in casa dei coniugi Onder diventerà irrespirabile grazie anche all'arrivo di sconvolgenti novità sul ritrovamento dell'auto dei genitori di Bulut. Il meccanico, infatti, confermerà a Ferit e Deniz che l'impianto frenante era stato manomesso. Una conversazione che sarà spiata dalla Kaya, che scoprirà con orrore che suo marito aveva provocato la morte del suo adorato fratello Demir e della cognata, nonché madre del piccolo Bulut.

L'Onder minaccia la moglie

Demet, ormai sicura del coinvolgimento dell'Onder, deciderà di affrontarlo, se quest'ultimo non diventasse una belva inferocita. Durante l'acceso confronto, l'uomo ammetterà spudoratamente di aver ucciso suo cognato e Zeynep, per ottenere sempre più potere nell'azienda di famiglia. La sorella di Deniz, sconvolta dalle parole folli del consorte, farà le valige, nonostante quest'ultimo tenti inutilmente di fermare la sua fuga.

Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Istanbul.